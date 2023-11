IC Giovanni XXIII di Sant’Antimo (NA) in ricordo di Giulia e Thiago

Il 30 novembre il convegno ‘Insieme per una società senza violenze’

Giovedì 30 novembre, ore 16:00, presso l’IC Giovanni XXIII Aula Magna del Plesso di via Roma a Sant’Antimo (NA) si terrà il convegno ‘Insieme per una società senza violenze’ dal titolo ‘In ricordo di Giulia e Thiago’.

Giulia Tramontano, 29enne al settimo mese di gravidanza, originaria di Sant’Antimo, fu brutalmente uccisa a coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, 30enne, lo scorso 27 maggio a Senago (MI), dove viveva da cinque anni.

Saluti:

Prof.ssa Giovanna Bruno Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gabriella D’Orso Commissario Prefettizio Comune di Sant’Antimo

S.E. Monsignor Angelo Spinillo Vescovo di Aversa

Dott. Emilio Ciccarelli Presidente Rotary club Giugliano (NA)

Introduce:

Prof.ssa Mariarosaria Casolaro

Modera:

Dott.ssa Maria Rosaria Ferrara Giornalista TeleClubItalia

Partecipano:

Franco Tramontano e Loredana Femiano, genitori di Giulia

Intervengono:

Prof.ssa On. Lucia Fortini, Assessore Regione Campania alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili

Dott. Mimmo Falco, Vice Presidente Ordine dei giornalisti

Prof. Francesco Rao, Sociologo Docente Universitario

Avv. Libera Cesino, Presidente Associazione dalla Libera – Commissione Pari Opportunità Regione Campania

Prof. On. Saverio Nappi

Dott. Giovanni F. Russo, Direttore TeleClub Italia

Avv. Clara Niola, Socio Rotary

Dott.ssa Alessia Belgianni, Sociologa – Criminologa

Prof. On. Giovanni Mensorio

Dott. Luigi Picardi, Magistrato – Presidente del Tribunale Napoli Nord

Dott. Paolo Itri, Magistrato Procuratore Antimafia di Napoli

Prof. Ciro Romano, Magnifico Rettore dell’Università Montemurro – D’Ippolito

Intervallo musicale:

Gli alunni della Giovanni XXIII, indirizzo musicale

Ringraziamenti finali:

Prof. Rocco Romeo

Conclude:

Sen. Mariolina Castellone (Vice Presidente del Senato della Republica)