IC De Filippo di Napoli, classi collocate nell’edificio attiguo

Individuata soluzione per consentire la prosecuzione delle attività didattiche
Il Comune di Napoli, in accordo con la dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo Eduardo De Filippo, ha individuato una soluzione utile a consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in attesa del completamento dei lavori di ripristino dell’edificio.
Le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado potranno essere allocate temporaneamente al primo piano dell’edificio attiguo, recentemente ristrutturato grazie ad un finanziamento del PNRR, il cui piano terra sarà a breve utilizzato come sede del centro per le famiglie.
Le classi dell’infanzia rimarranno nel plesso De Filippo dove saranno immediatamente realizzati lavori di sistemazione dei bagni dedicati.
Gli ulteriori interventi di riqualificazione complessiva dell’immobile consentiranno il pieno utilizzo per il prossimo anno scolastico.