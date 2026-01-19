IA e gestione delle acque: convegno a Palazzo Ducale di Massa

Prevedere per prevenire: appuntamento il 19 gennaio
Riceviamo e pubblichiamo.
Lunedì 19 gennaio, alle ore 9:30, presso la Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa, avrà luogo l’incontro dal titolo ‘Prevedere per prevenire’, nell’ambito del progetto ‘L’intelligenza artificiale al servizio della gestione delle acque’.
Programma
Saluti istituzionali
Dino Sodini, Presidente del Consorzio 1 Toscana Nord
Roberto Valettini, Presidente della Provincia di Massa Carrara
Ing. Francesco Avolio, Ufficio Ambiente Consorzio 1 Toscana Nord
Prof. Giovanni Zanchetta, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, DST, dell’Università di Pisa
Prof.ssa Monica Bini, Dipartimento di Scienze della Terra
Dott. Marco Luppichini, Dipartimento di Scienze della Terra
Modera Carlo Alberto Carrai, Ufficio di Presidenza del Consorzio
‘L’intelligenza artificiale al servizio della gestione delle acque’ è un progetto del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa per il monitoraggio e la previsione dei deflussi fluviali.