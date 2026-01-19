IA e gestione delle acque: convegno a Palazzo Ducale di Massa

Prevedere per prevenire: appuntamento il 19 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Lunedì 19 gennaio, alle ore 9:30, presso la Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa, avrà luogo l’incontro dal titolo ‘Prevedere per prevenire’, nell’ambito del progetto ‘L’intelligenza artificiale al servizio della gestione delle acque’.

Programma

Saluti istituzionali

Dino Sodini, Presidente del Consorzio 1 Toscana Nord

Roberto Valettini, Presidente della Provincia di Massa Carrara

Ing. Francesco Avolio, Ufficio Ambiente Consorzio 1 Toscana Nord

Prof. Giovanni Zanchetta, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, DST, dell’Università di Pisa

Prof.ssa Monica Bini, Dipartimento di Scienze della Terra

Dott. Marco Luppichini, Dipartimento di Scienze della Terra

Modera Carlo Alberto Carrai, Ufficio di Presidenza del Consorzio

‘L’intelligenza artificiale al servizio della gestione delle acque’ è un progetto del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa per il monitoraggio e la previsione dei deflussi fluviali.