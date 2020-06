‘I was waiting for you’, nuovo EP di Alessandra Chiarello

In uscita il 27 giugno

Esce il 27 giugno l’EP ‘I was waiting for you’ di Alessandra Chiarello, cinque brani inediti in cui si fondono sonorità black, dal soul all’r&b.

Non si tratta di un concept album, nei cinque brani vi è l’esigenza di dire qualcosa, ad una storia finita, ‘In spite of you’, all’amore in tutte le sue forme, ‘I was waiting for you’, ad una persona cara che non c’è più, ‘Everywhere you are’, al proprio istinto, ‘The Body’, e a tutta l’umanità, ‘My Gun is My Voice’.

We just need diversity, fraternity, humanity… share some love… do all you can! Everyman is guilty of all the good he didn’t do… share some love… do all you can!

Il progetto è accompagnato da Mario D’Ambrosio al basso, Massimo Russo alla batteria e William Preite alle tastiere.

I brani dell’EP sono stati scritti da Alessandra Chiarello e a quattro mani con Mattia Tenuta, ‘In Spite of you, ‘My Gun is My Voice’ e ‘The Body’, la chitarra di Massimo Garritano è presente in tre brani, ‘Everywhere you are’, ‘My Gun Is My Voice’ e ‘The Body’, e nel coro finale di My Gun is My Voice’ le voci di Barbara Chiarello, Mattia Tenuta, Stefano Scrivano, Federica Perre, Serena Lionetto e Federica Greco.

Missaggio e Mastering sono stati realizzati da Kaya Studio.

Biografia

Alessandra Chiarello è una cantante cosentina dalle sonorità black che ha collezionato esperienze di palco sia in campo teatrale che in quello musicale fin dalla giovane età.

Già voce leader di molti progetti tra cui Soul Pains, band con cui, oltre ai numerosi live, sia in Italia che all’estero, registra l’album In The Name Of The Father nel 2014.

Nel 2018 partecipa al Premio Nazionale delle Arti a Milano, ottenendo una menzione speciale per la qualità della voce e l’interpretazione; nell’ottobre del 2018 lavora in Cina presso la Music China Expo come dimostratrice dei prodotti dell’azienda Huaxin H-Star e si esibisce a Shangai, Heydey Jazz Club, e Pechino, DDC club, insieme ai Doc duo.