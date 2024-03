I ‘Virtuosi di Sansevero’ all’Archivio di Stato di Napoli

Il quintetto d’archi in concerto il 18 marzo per la direzione artistica di Riccardo Zamuner

Riceviamo e pubblichiamo.

Lunedì 18 marzo, alle ore 17:00, all’Archivio di Stato di Napoli, prosegue la Stagione concertistica de ‘I Virtuosi di Sansevero’ con uno straordinario concerto del quintetto d’archi de ‘I Virtuosi di Sansevero’, ensemble ideato da Riccardo Zamuner, dedicato a Clara Wieck Schumann e a suo marito Robert Schumann.

Presentato dalla Fondazione F. M. Napolitano e inserito all’interno della rassegna ‘I concerti dei Virtuosi di Sansevero’ all’interno della propria stagione 2024, il concerto sarà interamente dedicato a brani dei coniugi Schumann eseguiti da artisti di fama internazionale: oltre al violino del direttore artistico della rassegna Riccardo Zamuner, si esibiranno Ivos Margoni, secondo violino, Francesco Fiore, viola, Danilo Squitieri, violoncello, e Yevheniya Lysohor, pianoforte.

Il concerto si aprirà con l’esecuzione delle suggestive romanze per viola e pianoforte di Clara Wieck Schumann Op. 22, per poi proseguire con i Fantasiestucke op. 73 per violoncello e pianoforte e in chiusura il celeberrimo quintetto Op. 44 di Robert Schumann.

La stagione concertistica de ‘I Virtuosi di Sansevero’ proseguirà con altri appuntamenti in prestigiosi siti d’arte di Napoli fra i quali il Teatro di Corte di Palazzo Reale, la Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia e il Circolo Artistico Politecnico, con la partecipazione di solisti di fama internazionale che affiancheranno i giovani ‘Virtuosi’.

È consigliata la prenotazione al seguente indirizzo mail: fondazionenapolitano@gmail.com