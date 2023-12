I vincitori della quarta edizione del Premio Giovanni Testori

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo al Castello Sforzesco di Milano

Si è svolta alla Sala della Balla del Castello Sforzesco di Milano la proclamazione dei vincitori della quarta edizione del Premio Giovanni Testori, destinato a studiosi e scrittori under 35 e suddiviso nelle due categorie di Storia dell’Arte e Letteratura.

Il Premio speciale per il Centenario testoriano è andato ad Agostino Allegri, cremonese, 30 anni, che ha presentato un’importante ricerca su Pellegrino Tibaldi, il grande architetto di Carlo Borromeo, tesi di perfezionamento alla Scuola Normale di Pisa.

Il lavoro del giovane studioso apre il sipario su un artista e su una stagione di cruciale importanza, illuminando il complesso percorso delle committenze, compreso il lungo e contrastato processo intentato all’architetto della Fabbrica del Duomo di Milano, fra il 1582 e il 1585, per irregolarità contabili e assenteismi.

Il Premio consiste in un contributo di 5mila euro finalizzato alla pubblicazione dell’importante ricerca.

La Giuria ha poi deciso tra gli oltre 90 lavori presentati, di premiarne 9.

L’edizione di quest’anno del Premio Giovanni Testori è stata caratterizzata da un’alta qualità, in particolare delle ricerche universitarie sia in ambito storico artistico che letterario, tanto che è stato ritenuto giusto assegnare tre ex aequo per la categoria Tesi in Storia dell’Arte, con tre premi da 2mila euro ciascuno.

Molto significativo anche il numero di Università di provenienza dei vincitori, su un orizzonte nazionale.

Per la sezione Testi letterari il premio è andato a Jonathan Lazzini, per il testo teatrale ‘Camaleonti. Trilogia’, presentato da Antonio Latella, e a Giulia Asselta per la raccolta di poesie ‘Essudati’, presentata da Luca Doninelli.