I vincitori del premio Michele Cea per le arti figurative

A vincere la decima edizione del Premio Michele Cea per giovani artisti emergenti italiani e stranieri, istituito dalla Fondazione Michele Cea ETS e organizzato nell’ambito del progetto ‘Poliedro dell’Arte’ realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, è stata Alida Testa, 19 anni, di Milano, autrice della scultura dal titolo ‘Estasi’.

Questa la motivazione della giuria:

La scultura di Alida Testa prende forma dall’argilla plasmata con la cura di chi conosce e ama la materia. Osservandola, par quasi di percepire il battito del cuore del soggetto rappresentato, un cuore che pulsa e che racconta l’apice del sentimento.

Seconda classificata, Isabel Passarella, anche lei di Milano, premiata per la sua opera ‘Il respiro della rinascita’. Al terzo posto, Simone Mazzoleni, 29 anni, di Bergamo, autore della scultura, ‘Sospiri plurali‘.

Alida Testa, Isabel Passarella e Simone Mazzoleni sono stati selezionati tra gli artisti italiani e stranieri che hanno sottoposto opere di pittura, grafica, scultura, fotografia e video-arte alla giuria presieduta da Lina Bavaro, Vicepresidente della Fondazione Michele Cea ETS e docente di lettere, e dai membri del Collegio scientifico – artistico della Fondazione: Giuseppe Bellantonio, giornalista freelance ed esperto d’arte, Michele Franco, Direttore artistico, presentatore e attore, responsabile torinese dell’Associazione ‘L’Officina culturale di Chivasso’, Nuccio Mula, giornalista e critico, già docente di Fenomenologia delle Arti Contemporanee all’Accademia di Belle Arti ‘Michelangelo’ di Agrigento, Lucia Rosa Pastore storica dell’arte lavora presso la Pinacoteca Metropolitana ‘Corrado Giaquinto’ di Bari, Massimiliano Porro, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti ‘Aldo Galli’ – IED di Como, Cristiano Rocchio, docente di filosofia e studioso di retorica antica, Enzo Varricchio, giornalista pubblicista, avvocato cassazionista, esperto di diritto d’autore e dei beni culturali, Gaetano Centrone, docente di Storia dell’arte, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Gianluca Veneziani, giornalista.

I tre vincitori sono stati premiati sabato 13 settembre durante la serata inaugurale della manifestazione gratuita Con la luce negli occhi, in scena a Milano fino al 21 settembre presso lo Spazio ‘Ex Fornace’, Alzaia Naviglio Pavese, 16.

La kermesse, dove si incontrano arti figurative, letteratura, teatro e fotografia, è organizzata dalla Fondazione Michele Cea ETS, ente no-profit istituito in memoria dell’artista Michele Cea, scomparso prematuramente all’età di 27 anni, con il sostegno anche di Anteprima design, Well See e Mayestus.

La manifestazione ha il patrocinio di: Comune di Milano – Municipio 6 e Municipio 1, Città Metropolitana di Bari, ASST Santi Paolo e Carlo, Divani & Divani by Natuzzi, Liceo Artistico di Brera, Accademia delle Belle Arti di Agrigento, Associazione Regionale Pugliesi, Casa delle Artiste, GAL Nuovo Fiori d’Ulivo, e dei Comuni di Bitonto, Binetto, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Palo del Colle e Terlizzi.

I premi

La prima classificata, l’artista Alida Testa, è stata premiata con la somma di 4.000 euro, una scultura in vetro realizzata dallo scultore Germano Caiano, tratta dall’opera Nr. 50 intitolata ‘La Scala’ di Michele Cea; una mostra personale e/o collettiva; la pubblicazione sulla rivista Arte, Cairo Editore, del mese di ottobre 2025 e la segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2026, CAM 62 – Editoriale Giorgio Mondadori.

La seconda e il terzo classificato – Isabel Passarella e Simone Mazzoleni – si sono aggiudicati rispettivamente un premio di 1.000 e 500 euro, oltre alla segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2026, CAM 62 – Editoriale Giorgio Mondadori.

Vincitori e finalisti in mostra dal 14 al 21 settembre. Tutte e 12 le opere arrivate in finale, tra cui le tre vincitrici del contest, rimarranno esposte presso lo Spazio ‘Ex Fornace’, Alzaia Naviglio Pavese, 16, Milano, per l’intera durata della manifestazione Con la luce negli occhi.

La mostra è visitabile gratuitamente nei seguenti orari: tutti i giorni 10:00 – 12:30 / 16:00 – 19:30. Nei giorni in cui sono previsti gli eventi la chiusura avverrà alle 23:00.