I velocisti dell’arrampicata sportiva in gara ai World Games in Cina

A Chengdu 8 azzurri si cimentano nelle 3 declinazioni della velocità in verticale

L’estate dell’arrampicata sportiva prosegue infuocata, con l’avvio degli avvincenti World Games, l’evento multisport dove si incontrano numerose specialità sportive, fra cui molte che non hanno un’assegnazione olimpica, e danno sfoggio dei loro migliori talenti.

Quest’anno, per la sua 12a edizione, la grande kermesse sportiva si svolgerà nella megalopoli di Chengdu, in Cina, dal 7 al 17 agosto. Si tratta della terza volta nella storia dei World Games che l’evento multisportivo è ospite in Asia.

Saranno presenti 34 sport, 60 specialità e verranno attribuite 256 medaglie.

L’arrampicata sportiva presenzierà per la sesta volta, ma solo con adrenaliniche competizioni di Speed, che per l’occasione “si faranno in tre”: infatti assisteremo al format classico di sfida a due, al debutto ufficiale del nuovo format del four lanes, ovvero la sfida a quattro, sperimentato l’anno scorso a Madrid, e all’esordio dell’entusiasmante staffetta, anch’essa inaugurata per la prima volta nella manifestazione ‘Madrid 4 Speed’ a ottobre 2024.

La competizione 4-Speed prevede 4 atleti sfidarsi contemporaneamente. Le qualifiche sono suddivise in due sessioni: nella prima passano direttamente il turno gli 8 atleti coi tempi migliori, i velocisti classificati dal 9° al 24° posto passano alla seconda fase eliminatoria, mentre quelli che si sono piazzati dal 25° al 36° posto sono eliminati.

Nella seconda sessione si disputano 4 sfide fra i 16 atleti rimanenti e passano il turno i 2 più veloci di ciascuna singola sfida. La finale vede quindi 16 atleti in gara, con lo stesso criterio per passare dai quarti alla semifinale fino alla finale, che decide in base al cronometro oro, argento e bronzo.

La staffetta è divisa per genere e prevede che una squadra sia composta da 2 atleti affiancati su due run parallele che affrontano una coppia di rivali, sulla parete a 4 corsie. Il primo atleta parte nella run di sinistra e il secondo atleta parte nella corsia di destra quando il primo tocca il pannello del cronometro.

Nelle qualifiche si effettuano due salite e viene selezionato il tempo migliore. Le 16 coppie migliori passano alla fase finale. Nella fase finale le 16 squadre si affrontano in sfide eliminatorie passando da ottavi a quarti, semifinali e finali fino a determinare il podio.

La sede delle competizioni di arrampicata sarà il Tianfu Park e le giornate dedicate a queste eccitanti sfide di velocità in verticale saranno il 14, 15 e 16 agosto.

Saranno 72 gli atleti chiamati a gareggiare da 12 nazioni dei 5 continenti.

L’Italia competerà con 8 rappresentanti: il Campione del Mondo Matteo Zurloni, Fiamme Oro, 9° in classifica generale di Coppa del Mondo, il Campione Europeo Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, l’argento in Coppa Italia Luca Robbiati, Stone Age SSD, il bronzo in Coppa Italia Gian Luca Zodda, Fiamme Oro.

E sul fronte femminile la campionessa italiana Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, 11° nel ranking di Coppa del Mondo, la detentrice del record italiano, Beatrice Colli, Fiamme Oro, 12° nella classifica assoluta di World Cup, Agnese Fiorio, Arco Climbing, oro in Coppa Europa a Mezzolombardo, la Campionessa Italiana U19 Sara Strocchi, Istrice Ravenna.

Ma ecco il programma di gara:

Giovedì 14 agosto:

10:45 – Qualifiche maschili Speed-2

11:45 – Qualifiche femminili Speed-2

17:30 – Finali Speed-2

Venerdì 15 agosto:

10:00 – Qualifiche femminili Speed-4 prima sessione

11:10 – Qualifiche maschili Speed-4 prima sessione

12:30 – Qualifiche eliminatorie Speed-4

18:00 – Finali Speed-4

Sabato 16 agosto:

10:00 – Qualifiche maschili Staffetta Speed

10:45 – Qualifiche femminili Staffetta Speed

11:40 – Finali Staffetta Speed

Non ci resta che attendere questo turbine di emozioni giocate sui millesimi di secondo!