I Trovatelli nelle Piazze di Napoli: adozione consapevole Comune e ASL

Un impegno per il benessere animale

Tornano i ‘Percorsi di adozione consapevole’ con l’iniziativa ‘I Trovatelli nelle Piazze di Napoli’.

Sabato 28 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, il cuore del Vomero ospiterà un appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe e a chi desidera accogliere un nuovo membro in famiglia.

L’evento si terrà in via Scarlatti, angolo via Alvino, e vedrà la partecipazione degli operatori de “La Collina di Argo”, il Centro Comunale di Accoglienza per cani situato in Via V. Janfolla.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, nasce con l’obiettivo di svuotare i canili e offrire agli animali abbandonati una seconda possibilità.

“La Collina di Argo” non è solo una struttura di accoglienza, ma un vero polo di riferimento per la cura degli animali, dove personale specializzato accompagna i futuri proprietari in percorsi di adozione guidati, garantendo che l’incontro tra cane e uomo sia basato sul rispetto e sulla conoscenza reciproca.

Dettagli dell’appuntamento

I cittadini interessati potranno:

• incontrare alcuni dei cani in cerca di casa;

• ricevere informazioni sui percorsi di adozione consapevole;

• conoscere le attività e i servizi offerti dal centro comunale.

Adotta un Trovatello: non è solo un atto d’amore, ma una scelta consapevole per migliorare la vita di un animale e la propria.

Contatti e informazioni

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa o per visitare il centro, è possibile consultare il sito del Comune: https://www.comune.napoli.it/vivere-il-comune/eventi/cerco-casa-percorso-di-adozione-consapevole/