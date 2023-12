‘I tre Pini di Natale’ al Teatro Karol

In scena il 15 e 16 dicembre a Castellammare di Stabia (NA)

L’attesa delle feste al Teatro Karol di Castellammare di Stabia (NA) diventa occasione per condividere con il pubblico una storia poetica sul rispetto e l’amore per la natura, protagonista de ‘I tre Pini di Natale’ della compagnia friulana Molino Rosenkranz.

Inserito nella programmazione artistica Young ideata e organizzata sempre da Casa del Contemporaneo e Le Nuvole, lo spettacolo è in scena sabato 16 dicembre 2023 alle ore 17:00 per le famiglie con doppia replica in anteprima – venerdì 15 dicembre ore 9:30 e 11:30 – per le scuole dell’infanzia e primaria.

Liberamente ispirato a ‘La bambina di ghiaccio’ di Vivian Lamarque, Roberto Pagura scrive e porta in scena una delicata storia su tre abeti che vivono con apprensione il Natale perché è proprio in questo periodo che incombono i ‘cacciatori di alberi di Natale’.

La storia è quella di Verdescuro, Moltoverde, Verdementa: tre bellissimi amici Pini, che prendono vita attraverso pupazzi in gommapiuma e stoffa animati a vista dalle esperte mani del narratore che ha rintracciato la loro vicenda nella bottega di un rigattiere.

Su una montagna, i tre amici Pini se ne stavano zitti zitti sotto la neve, prima di essere svegliati dall’orribile rumore delle motoseghe. E quando il suono si fa vicino, i tre ù’ini iniziano a piangere e si sa che le loro lacrime assomigliano un po’ alla neve tant’è che, dal quel momento, gli uomini decidono di affrettarsi ad abbatterli ‘prima che ricominci a nevicare…’

L’accompagnamento musicale, realizzato dal vivo da Michele Pucci, con diversi strumenti della tradizione italiana e mondiale, creerà suggestive ambientazioni sonore.

Dichiara Morena Pauro, curatrice artistica Young:

Uno sguardo sul Natale che apre una prospettiva di riflessione diversa, dalla forte valenza ambientale e siamo felici che abbiano voluto condividere con noi questa scelta artistica anche tanti gruppi scolastici, perché non è mai troppo presto per parlare di ecologia ed entrare in empatia con la natura.

Il biglietto di ingresso, il sabato pomeriggio, è di €9,00, posto unico, con possibilità di Card a 5/10 ingressi.

Il botteghino apre 60 minuti prima dell’inizio, si consiglia comunque la prenotazione allo 08118247921, anche WhatsApp o teatrotk@casadelcontemporaneo.it.

Info su teatrokarol.it e relative pagine FB e IG.

Teatro Karol

Via Salvador Allende, 4 Castellammare di Stabia, adiacente Chiesa di Sant’Antonio da Padova

Circumvesuviana Sorrento/Napoli fermata via Nocera – parcheggio convenzionato Garage Italia

Apertura botteghino: martedì e sabato ore 17:00 – 19:00 e giovedì ore 10:00 – 12:00

per le scuole info e prenotazioni obbligatorie a 3406161651 teatro@lenuvole.com

www.teatrokarol.it – www.casadelcontemporaneo.it

FB e IG