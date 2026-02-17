I taxi gialli di zia Tita

Una delle caratteristiche distintive della famiglia dei Di Marino, dunque della mia famiglia, è sempre stata quella di avere il raffreddore alla mattina.

Fino alle 11, più o meno, e poi più niente.

Una sorta di avvertimento che significava la nostra mancata attitudine ai lavori implicanti una sveglia mattutina. Non che vantassi esponenti nel cabaret, anzi tutti pasticceri da parte di mio padre, prima, e dei miei fratelli, poi. Hanno fatto sognare i palati di tutta Napoli, lavoravano da Cappuccio a corso Umberto.

Solo dirlo già mi fa sprofondare in ricordi fatti di sanguinaccio e panna, sfogliatelle e babà… quindi la loro sveglia era decisamente presto, alle cinque pronti e con i cappelli a tenere pulito il banco di lavoro.

Ma il raffreddore in cinquant’anni di attività, non gli è passato mai. È carnevale e in questa città si inventano sempre costumi strabilianti: ho visto una bimbetta di pochi anni, incastrata in un banco con rotelle, cuffietta viola e tentacoli da piovra, con su la scritta ‘o bror’ ‘e purpo’, un piccolo San Gennaro, un famoso rapper napoletano con baffetti accompagnato dalla corista con la sesta di reggiseno, benché avesse solo quattro anni.

Io mi diverto a guardare i parenti che li accompagnano con malcelato orgoglio, tutti a sfidarsi sulla pensata più eccentrica, si danno grandi pacche sulle spalle e si sganasciano: i bambini, all’inizio sorridenti e compiaciuti, passano la maggior parte della giornata a tentare di liberarsi dei costumi e dei genitori che li hanno costretti in ruoli di cui ignorano il senso.

Ho appuntamento con Netta, Netta Testa, anche lei chiamata da chiunque, come me, zia, zia Netta. L’insieme dei due termini Netta e Testa, sono sempre stati motivo di gioco, dal momento che con la sua mania degli scherzi, gli sfottò che inventa e l’amore per le complicazioni, la sua testa tanto NETTA, poi, non è.

La raggiungo alla stazione degli autobus, sta venendo da Trani: celebriamo un’amicizia lunga cinquant’anni. Ci ha presentato suo fratello Pippo, con il quale da ragazzi andavamo spesso al mare.

Era un fanatico della chitarra, diplomato all’Accademia di Belle Arti a Napoli, pur essendo pugliese, perché in Puglia le materie cha amava non le poteva studiare.

Purtroppo venti anni fa Pippo ci ha lasciate, e lei ogni carnevale rinnova la sua visita a noi del gruppo, come se il fratello fosse ancora qui.

Del gruppo stamattina, però, ci sono solo io: tra rotule infiammate, mal di vita e mal di schiena, dato il freddo delle giornate, a trascinarmi agli autobus a piazza Garibaldi ci sono rimasta io.

La aspetto paziente, mentre l’autobus vomita adolescenti colorati venuti a sfilare sul nostro lungomare, orecchiette pugliesi e…

Riguardo una seconda volta per essere sicura di quello che vedo… Una vecchia decrepita travestita da Cappuccetto rosso.

– Ueeee Titaaaaaa che bello.

Ha un tono così sostenuto che l’hanno sentita perfino a Caserta, ma per me è irresistibile, sento il sorriso allargarsi fino alle orecchie.

Ci mettiamo mezz’ora quasi per farla scendere dalla vettura, considerato che pesa non poco e che il cestino di Cappuccetto rosso è pieno come il carrello del supermercato, e ampio uguale. L’autista fatica a lasciarla andare.

Da sempre, quando si allontana, è come se portasse via la gioia di vivere e i colori. E quindi me la tengo stretta io, sapendo che sarà una giornata di totale riposo per le mie corde vocali.

Insisto per salire su un taxi, è impensabile affrontare la metro con questa mole di entusiasmo e acciacchi. I tassisti si danno gomitate incredule mentre mi avvicino con Cappuccetto rosso nonna, in pratica una contraddizione in termini.

Ci accoglie il signor Ciro, che vanta un favoloso taxi giallo. Dopo una ventina di minuti di traffico conosco la vita della famiglia del tassista fino alla terza generazione, sotto il fuoco di domande di zia Netta riusciamo persino a chiamare un suo amico di Bari, in videochiamata eh, che, manco a dirlo, conosce zia Netta.

È incredibile la capacità di questa donna di annullare la regola dei sei gradi di separazione secondo la quale chiunque al mondo è collegato ad un’altra persona, attraverso una catena di conoscenze che non supera i sei intermediari.

A zia Netta ne bastano due!

Il tassista accetta solo dieci euro, rinunciando agli altri venticinque che facevano la somma del viaggio, e finalmente sbarchiamo sul lungomare. Vado dal tizio che fitta le biciclette per chiedere in fitto una specie di triciclo sul quale poggiare la sua megacesta, e così comincio la mia promenade des anglais.

Facciamo foto che nemmeno al comicon con mio nipote Davide, quando mi travestii da vecchia Leila: una cappuccetto rosso nonna non si era mai vista. La gara non è facile: principesse e sguattere, ben sposate o divorziate, guardie e ladri, due bambini chirurgo che girano con tavolo operatorio e bambole decapitate…

Sono stremata, a metà passeggiata, compro due birre e rubo due sedie, per mangiare qualcosa dal famoso cesto di zia Netta.

– Allora Netta come stai? Raccontami qualcosa delle bambine, di Daniela… – Tutto bene! Oramai sono gradi pure loro, nessuno si traveste più a carnevale.

Addenta un panino con le melanzane sottolio che faceva suo marito Michele e che ancora resistono nelle conserve.

– Questo panino è favoloso. – Eh… Michele mio, come le sapeva fare le cose.

E si commuove, ma in quel momento a spezzare l’atmosfera, un gigantesco cane lupo ci abbaia contro.

Il suo accompagnatore umano, un ragazzo carino, si scusa, mentre zia Netta allunga al cane un pezzo di salsiccia preso non so da dove, per farlo stare buono. Peccato che la salsiccia è piccantissima e il cane non la prende bene.

Mi sembra che stia per soffocare, e per fortuna un veterinario eroe e il ragazzo riescono a fargliene sputare un pezzo, mentre un ristoratore allunga una cannola con l’acqua dalla sua cucina, per farlo bere. Intanto una piccola folla si è radunata intorno a noi, e zia Netta offre da mangiare a tutti, un pezzo qua e uno là, sottolineando gli alimenti piccanti ogni volta con un numero di teatro nuovo. Una troupe di Canale 21 la raggiunge per farle qualche domanda.

– Signora ma lei è una forza della natura! Che costume originale, come le è venuta l’idea? – Ah ma non è stata mia! L’ha avuta la mia nipotina, che mi sta guardando da casa: Ciaooo Ireneeee. Scusate su quale canale andate in onda che glielo voglio fare vedere. – Dal suo accento mi sembra che lei non sia di Napoli, ma è sul web, può segnarsi dove vederlo. – Ah sì… Titaaaaaaa vieni vieni, segna tu pe’ piacere.

Poi di nuovo al giornalista:

– Vuole fare qualche domanda pure all’amica mia?

Arrivo a casa mia solo alle dieci di sera. Non riesco a salutare nemmeno Cicciluzzo, che canta per salutare il mio ritorno.

Siamo state travolte, e stravolte, da una folla indistinta che chiedeva foto e autografi di zia Netta, qualcuno convinto che fosse la nonna di Geolier, non chiedetemi perché. Siamo arrivate in ritardissimo alla stazione e abbiamo perso il bus del ritorno.

Avrei pianto, come il lupo quando arriva il cacciatore. Devo avere però una buona stella, forse proprio quella di Pippo, che da lassù per ringraziarmi dell’amore che provo per sua sorella Netta, amore che supera di gran lunga, evidentemente, quello che provo per la mia schiena, ha trovato una insperata soluzione felice.

Perché lei doveva tornare per forza a Trani quella sera stessa. Il giorno dopo ospita il torneo di burraco, non se ne parla di restare a Napoli a casa mia.

Ed eccolo qui. Il principe azzurro, l’uomo salvifico che nemmeno sogniamo più. Lui, basso e nero, spavaldo, sorridente, a fine turno, sull’unico taxi giallo rimasto in città.

Ciro, il tassista, grazie di esistere. Grazie di caricare Cappuccetto rosso nonna e di portarla fuori dal bosco, a districare sogni e a complicare vite, a progettare un nuovo folle costume per venire a sorprenderci, tra ALMENO un altro anno.