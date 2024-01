I ragazzi di Pappaluga in visita a Palazzo Pirelli ospiti di Cosentino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

I ragazzi dell’azienda agricola Pappaluga di Gemonio sono stati oggi, 18 gennaio, in visita a Palazzo Pirelli, dove sono stati accolti dal Vice Presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino.

Sono 13 i ragazzi affetti da disturbi di carattere cognitivo assunti presso la realtà varesina fondata e guidata da Davide Macchi, papà di Carlo a sua volta disabile cognitivo.

Ha spiegato Davide Macchi:

All’interno del podere i ragazzi di Pappaluga coltivano ortaggi di stagione praticando un metodo di agricoltura bioinclusiva e progettando in permacultura: i ritmi e i cicli stagionali della natura vengono pertanto pienamente rispettati anche grazie a tecniche di agricoltura biologica, omeopatica e all’approccio olistico.

Il lavoro con la terra e il contatto con la natura regala ai ragazzi un’esperienza unica e promuove un percorso educativo finalizzato al loro inserimento professionale completo, con l’ausilio e il supporto di educatori che facilitano e creano le condizioni per il pieno raggiungimento dell’indipendenza personale.

Ad accompagnare la delegazione di Pappaluga c’era oggi anche il celebre chef stellato Antonio Guida, che acquista da Pappaluga i prodotti per cucinare e confezionare i piatti del suo ristorante.

Ha detto Antonio Guida:

Vogliamo offrire ai nostri ospiti piatti e cibi di eccellenza, per cui non possiamo fare a meno di utilizzare e servire loro prodotti di primissima qualità come quelli che solo realtà come Pappaluga ci sanno garantire.