I ragazzi della Tito Minniti e la magia di Gaudí: nasce grande mosaico

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Un grande mosaico concepito con la tecnica del trencadìs – la stessa con cui Antoni Gaudì decorò le sue celebri opere a Barcellona – è stato realizzato da studenti di varie età su una parete della scuola Tito Minniti di Fuorigrotta, sotto la guida del mosaicista calabrese Luigi Impieri.
L’opera è stata inaugurata ieri nel tardo pomeriggio dall’Assessore all’istruzione Maura Striano assieme alla Dirigente scolastica Sabina Maraffi.