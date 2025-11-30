‘I ragazzi della strada’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 2 al 14 dicembre
Approda al Teatro de’ Servi di Roma dal 2 al 14 dicembre ‘I ragazzi della strada’, spettacolo diretto da Riccardo D’Alessandro che porta sul palco il vibrante racconto di sette giovani.
Alle spalle hanno un passato opaco, mentre davanti a loro si estende un futuro incerto. Rappresentano la gioventù contemporanea, spesso etichettata come la feccia della società, ma dietro queste definizioni superficiali si celano individui complessi, con aspirazioni, paure e desideri profondi.
Al centro della scena si erge un muretto, simbolo del presente e del punto d’incontro di questi sei personaggi. Qui, i loro problemi personali si trasformano in una sfida collettiva e ognuno si sente parte di un gruppo, protetto e compreso.
‘I ragazzi della strada’ invita il pubblico a esplorare il complesso mondo interiore dei giovani di oggi, dimostrando che dietro le apparenze si nasconde una ricchezza di emozioni e potenzialità pronte a emergere e trasformare il presente in un futuro luminoso.
Inoltre, affronta la difficoltà dei protagonisti nel provare emozioni autentiche, intrappolati in una società che sembra anestetizzata dalla superficialità e dalla mancanza di connessione emotiva.
Teatro de’ Servi
Via del Mortaro, 22
00187 Roma
Per informazioni e biglietti:
tel. 06-6795130
info@teatroservi.it
Orario spettacoli
da martedì a venerdì ore 21:00
sabato ore 17:30 e ore 21:00
domenica ore 17:30
Biglietti: 25€