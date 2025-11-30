‘I ragazzi della strada’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 2 al 14 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda al Teatro de’ Servi di Roma dal 2 al 14 dicembre ‘I ragazzi della strada’, spettacolo diretto da Riccardo D’Alessandro che porta sul palco il vibrante racconto di sette giovani.

Alle spalle hanno un passato opaco, mentre davanti a loro si estende un futuro incerto. Rappresentano la gioventù contemporanea, spesso etichettata come la feccia della società, ma dietro queste definizioni superficiali si celano individui complessi, con aspirazioni, paure e desideri profondi.

Al centro della scena si erge un muretto, simbolo del presente e del punto d’incontro di questi sei personaggi. Qui, i loro problemi personali si trasformano in una sfida collettiva e ognuno si sente parte di un gruppo, protetto e compreso.

‘I ragazzi della strada’ invita il pubblico a esplorare il complesso mondo interiore dei giovani di oggi, dimostrando che dietro le apparenze si nasconde una ricchezza di emozioni e potenzialità pronte a emergere e trasformare il presente in un futuro luminoso.

Inoltre, affronta la difficoltà dei protagonisti nel provare emozioni autentiche, intrappolati in una società che sembra anestetizzata dalla superficialità e dalla mancanza di connessione emotiva.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130

info@teatroservi.it

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti: 25€