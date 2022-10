Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In via Sant’Ignazio di Loyola si porta a termine un lungo e complesso iter: sono stati inaugurati i plessi di nuova costruzione Musto, scuola media statale, e Fedro, scuola comunale dell’infanzia ex Verne.

È stata anche l’occasione per ringraziare e ricordare l’opera e la figura della Vicesindaco Maria Filippone.