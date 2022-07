I nuovi numeri del gioco online in Italia

Continua a crescere il gioco online in Italia e per il momento sembra inarrestabile. Questo oltre ad avere una chiara importanza per la filiera specifica si riflette anche sull’economia nazionale e può avere un impatto socio-culturale non indifferente.

Il mondo dei casinò e delle scommesse fa parte della nostra cultura da tantissimo tempo. La crescita del settore significa avanzamento tecnologico, nuove possibilità di fruizione e canali di informazione sul gioco consapevole più chiari e accessibili.

Il ventaglio di scelta non è mai stato così ampio e le opportunità di capire come funzionano i vari giochi e i numeri che li determinano non è mai stato così semplice. Infatti basta visitare uno dei tanti portali guida disponibili sul web per scoprire di più sui casinò italiani, sulle possibilità, sul significato dei numeri casuali – quindi delle probabilità – sulle strategie attuabili e sulle diverse modalità di gioco. Ma adesso andiamo a vedere altri numeri.

I vari periodi del boom

Tra il 2018 e il 2021 la crescita complessiva ha superato il 45% e solo nel primo trimestre del 2022 è stata del 33%. Partendo invece dal 2016 vediamo come la spesa degli italiani in slot virtuali, casinò online e scommesse sportive sul web sia cresciuta del 250%.

Il leader indiscusso tra i vari settori è quello del mobile, dal momento che gli smartphone sono assai più diffusi e fruibili dei PC e più largamente distribuiti.

A favorire questo c’è stato un effetto a catena che ha permesso ai vari attori del settore di investire in miglioramenti tecnologici – facendo crescere anche le software house – e nell’acquisto di hosting che permettono connessioni più stabili e veloci.

Tutti questi numeri però non considerano un altro fattore che è stato concausa di questa crescita vertiginosa. Parliamo della possibilità di giocare gratis.

Come giocare gratuitamente ai casinò online

Questa è forse l’opportunità più importante offerta dal gioco virtuale, imparagonabile con le sale scommesse e i casinò fisici. L’esperienza non sarà uguale ma è certamente un vantaggio che ha determinato così tanto l’aumento dei numeri del settore appena visti.

Infatti la maggior parte dei casinò online legali – quindi con regolare licenza ADM AAMS – permettono di provare gratuitamente i giochi sia per periodi di tempo limitati che illimitatamente e senza obbligo di registrazione. Per questo motivo i numeri di chi gioca gratuitamente non sono registrati, ma è facilmente possibile intendere che tecnicamente una persona potrebbe giocare gratis quanto vuole.

E i numeri del futuro?

All’inizio sono stati i lockdown a mettere in luce le opportunità del gioco online. In mancanza di scelta i giocatori si sono avvicinati a un nuovo mondo, che grazie a loro è cresciuto e che ha ricambiato offrendo servizi sempre più all’avanguardia. Ora si può solo avanzare.

Le nuove tecnologie vengono a mano a mano integrate. Siamo partiti con il miglioramento di quelle già esistenti e l’integrazione dello streaming. Ultimamente sono arrivati gli NFT, quindi è stato apportato al gioco online la blockchain, ovvero un sistema a rete decentralizzato e a registro distribuito, che significa maggiore garanzia in termini di attendibilità e chiarezza.

Infine – ma non meno importante – l’approdo del VR.

L’esperienza altamente immersiva della realtà virtuale è una rivoluzione che sta accadendo a livello globale. Questo ce lo dicono le stime della Juniper Research che già nel 2019 avevano previsto per il 2021 un fatturato complessivo di mezzo miliardo di dollari a fronte dei 60 milioni registrati dal 2016 al 2019.