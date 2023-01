I nuovi eroi dello sport: l’atletica e il tennis spopolano tra i fan

Italia e sport, un connubio che trova la sua massima espressione, manco a dirlo, nel calcio, sport nazionale che appassiona milioni di tifosi.

Proprio i nostri stadi sono la casa di alcune delle squadre che hanno fatto la storia del calcio, squadre che ancora oggi annoverano fan in tutto il globo.

Quanti, inseguendo un pallone per strada, hanno sognato di poter calcare il prato verde, magari fianco a fianco al proprio eroe?

Maradona, Ronaldo, Pelé o Messi, sono solo alcuni nomi che conoscono proprio tutti e che suscitano grande stima e ammirazione, anche in chi non tifa per le loro squadre di appartenenza o addirittura segue meno il calcio.

In Italia definire il gioco del pallone semplicemente una disciplina sportiva è riduttivo; si tratta più di un fenomeno che ormai è diventato un nostro tratto distintivo. A dircelo sono soprattutto i numeri: ben oltre il 50% degli italiani lo seguono con partecipazione.

In particolare, secondo uno studio condotto dalla FIGC sono oltre 32 milioni gli italiani appassionati del rettangolo verde, vale a dire circa il 64% della popolazione over 18.

Negli ultimi tempi però le cose stanno cambiando e, sebbene il calcio rimanga comunque il più seguito, altre discipline stanno finalmente catturando l’interesse della popolazione italiana.

Il successo del tennis

Quindi, se è vero che il calcio è osannato in Italia, è altrettanto vero che gli atleti campioni di altri sport iniziano ad essere anch’essi più noti, facendo capolino sui red carpet e nelle pubblicità.

La supremazia mediatica del pallone sta lentamente cedendo il passo anche ad altre discipline sportive e a confermarlo sono le statistiche sullo streaming raccolte da ExpressVPN: il calcio rimane al primo posto in questa classifica, ma il tennis è sempre più seguito dai telespettatori, scavalcando addirittura la Formula 1 e la Moto GP.

Risultano molto interessanti i dati emersi da uno studio condotto dall’Osservatorio sullo sport system italiano curato da Banca Ifis, secondo il quale il tennis figura come il terzo sport per numero di tifosi.

L’aumento di appassionati è stato notevole: si è passati dai 2 milioni del 2018 agli attuali 3,1 milioni. Inoltre, lo studio ci mostra come il tennis sia una tra le attività fisiche competitive preferite dai un certo target d’età: il 23% dei seguaci ha meno di 34 anni, mentre i tifosi over 55 sono circa il 37%.

Il motivo?

Sicuramente il successo di nostri atleti come Berrettini e Sinner ad esempio, che, anno dopo anno, stanno riuscendo ad imporsi nell’arte della racchetta che, dopo grandi come Panatta e Pietrangeli, aveva visto l’Italia scivolare un po’ nelle retrovie.

Nomi come Flavia Pennetta, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, appunto, sono ormai noti tanto quanto i calciatori leggendari che abbiamo annoverato all’inizio del nostro articolo.

E non parliamo soltanto della nuova primavera del tennis che come racconta il sito di FederTennis sta vivendo un’incredibile rinascita. Anche l’atletica leggera del Bel Paese sta tornando in auge.

Gli eroi dell’atletica

Quando si parla di atletica, non possiamo non pensare alle immagini che vedono il mitico Usain Bolt sul podio festeggiare con la sua celebre posa, o il leggendario Carl Lewis, soprannominato il figlio del vento, e non a caso, dato che con le sue nove medaglie d’oro è considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi.

Era dall’epoca di Mennea che l’Italia non vedeva uno dei suoi uomini tra i più veloci in assoluto. Oggi addirittura possiamo vantarci di avere un atleta da record, Marcell Jacobs, avendo vinto la medaglia d’oro nei 100 metri, come ricorda l’articolo di Olympics.

L’atletica italiana sta quindi attraversando un periodo di rinascita, soprattutto dopo le ultime olimpiadi che hanno visto appunto Jacobs e Marco Tamberi protagonisti assoluti della kermesse.

I valori dell’atletica nella vita di tutti i giorni

Questi atleti, grazie ai traguardi raggiunti, sono sempre più popolari e li vediamo anche al di fuori della pista: ospiti nei programmi e protagonisti delle pubblicità. Ciò è un bene in quanto sono senza dubbio gli alfieri dei princìpi sani dello sport, che valgono non solo in pista ma anche nella vita di tutti i giorni. Ben venga dunque che gli sportivi esordienti li prendano ad esempio e magari tentino di emularne un giorno le gesta.