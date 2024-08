I numeri di ESTAR

Conferenza stampa il 30 agosto a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’ESTAR, ente di supporto tecnico amministrativo per la sanità toscana, si racconta e racconta in numeri l’attività dell’ultimo anno.

L’occasione sarà la conferenza stampa in programma per venerdì 30 agosto alle ore 12:45 a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della Regione.

Parteciperanno il Presidente della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e Massimo Braganti, Direttore generale di ESTAR, dal 1° settembre in pensione.