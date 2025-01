Premessa

Il seguente dialogo terapeutico esplora il fenomeno del cyberbullismo attraverso il prisma della tradizione esoterica libero-muratoria e della psicologia del profondo.

I tre cattivi compagni della Tradizione – Fanatismo, Ambizione e Ignoranza – vengono qui reinterpretati come archetipi dell’aggressione digitale, manifestazioni moderne di un’ombra collettiva che trova nei social media un terreno particolarmente fertile.

Attraverso il dialogo tra paziente e analista, emergeranno le correlazioni tra i simboli tradizionali e le dinamiche psicologiche del bullismo digitale, offrendo spunti per una comprensione più profonda del fenomeno e possibili vie di trasformazione.

Paziente: Dottore, quando vengo attaccata o presa in giro sui social media, sento come se i colpi mi raggiungessero in punti precisi del corpo… È strano da spiegare.

Analista: Non è affatto strano. Nella tradizione esoterica, gli attacchi seguono proprio un modello preciso, colpendo tre centri vitali. Mi dica di più su come percepisce questi “colpi”.

Paziente: Prima mi sento come soffocare, come se volessero zittirmi. Poi sento un dolore al petto, come se mi stringessero il cuore. Infine, è come se mi paralizzassero il pensiero.

Analista: Questa sua descrizione è incredibilmente precisa. Vede, il primo colpo alla gola rappresenta il tentativo del Fanatismo di silenziare la voce della verità.

Paziente: E il colpo al petto? Quello che mi toglie il respiro?

Analista: Quello è il colpo dell’Ambizione ,che mira a sopprimere la sua libertà. Il petto, con i suoi movimenti di espansione e contrazione, simboleggia la libertà dell’essere di svilupparsi secondo la propria natura. Il respiro rappresenta la nostra libertà emotiva, il centro del nostro calore umano e della nostra capacità di amare ed empatizzare. L’Ambizione vuole asservire questa libertà, congelare il calore dell’empatia, trasformare il cuore vivente in un meccanismo al servizio del Nulla.

Paziente: E l’ultimo colpo? Quello che mi confonde e paralizza il pensiero?

Analista: È il più insidioso ma anche il più illusorio. Il colpo dell’Ignoranza con il Maglietto alla testa, precisamente sulla fronte tra le sopracciglia, dove la tradizione colloca “l’Occhio della Conoscenza”. È un tentativo impossibile di spegnere la luce della comprensione, di impedire la visione chiara della realtà.

Paziente: Ma allora come posso difendermi da questi attacchi?

Analista: La chiave sta nel comprendere che questi tre colpi, paradossalmente, contengono in sé il potenziale della trasformazione. Il Fanatismo può diventare ricerca libera e lotta per la verità, l’Ambizione può trasformarsi in volontà costruttiva e l’Ignoranza può tramutarsi in Sapienza.

Paziente: Quindi, anche l’attacco più violento può trasformarsi in un’opportunità di risveglio?

Analista: Esattamente. Come nella Tradizione, questi tre colpi rappresentano tentativi di negare l’autenticità dell’altro. Ma la chiave sta nel comprendere che questi “mostri” sono proiezioni di paure collettive. E possono trasformarsi in prove iniziatiche.

Paziente: Quindi non sono loro i veri mostri?

Analista: I “mostri” esistono, ma non come entità separate da noi. Sono manifestazioni dell’Ombra personale e collettiva che trova nei social media uno spazio di espressione particolarmente potente. La vera sfida è riconoscere questa Ombra senza lasciarsene sopraffare.

Paziente: Come posso proteggermi senza isolarmi completamente?

Analista: Come nella tradizione iniziatica, la risposta sta nel trasformare gli strumenti dell’aggressione – Regolo, Squadra e Maglietto – in strumenti di costruzione. Nel suo caso, significa sviluppare confini digitali sani, senza perdere la propria voce autentica.

Paziente: Mi sta dicendo che posso trasformare questa paura in qualcosa di costruttivo?

Analista: Precisamente. Ogni “colpo” può diventare un’opportunità di crescita. L’aggressione alla Gola può portare a trovare una voce più autentica, quella al Petto può rafforzare la sua forza emotiva e condurre all’apertura del cuore e quella al Capo può stimolare una comprensione più profonda di sé e degli altri. Oltre l’illusione della separazione.

Paziente: Comincio a vedere questi “mostri” in modo diverso…

Analista: Questo è già un primo passo importante. Ricordi, nell’esoterismo il drago spesso custodisce un tesoro. Nel suo caso, questi “leoni da tastiera” potrebbero essere involontari catalizzatori di una trasformazione personale.

Paziente: È una prospettiva che non avevo mai considerato.

Analista: La consapevolezza è il primo passo verso la Maestria, che non è altro che la realizzazione del Sé. Non si tratta di eliminare i mostri delle zone più oscure fuori e dentro di noi, ma di illuminarle e di integrare ciò che ci svelano sulla natura umana e su noi stessi.