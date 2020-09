I Milano City Studios aprono al pubblico durante la ‘Milano MovieWeek’

Il tour dei set indoor e outdoor nel palinsesto degli eventi della manifestazione in programma dal 14 al 20 settembre

È la via la terza edizione della ‘Milano MovieWeek’, iniziativa corale che propone un fitto susseguirsi di eventi, in città e nell’hinterland, con l’obiettivo di dare risalto all’intera filiera del cinema e alle attività a essa collegate, così duramente colpite dall’emergenza Covid.

Promossa e coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune, la Milano MoovieWeek coinvolge Enti, Istituzioni, scuole, Festival, associazioni, case di produzione, esercenti e tante altre realtà che ruotano nell’orbita della settima arte.

Un’intera settimana, dal 14 al 20, di proiezioni, incontri, workshop, mostre, itinerari. Un variegato susseguirsi di eventi dal vivo, nel pieno rispetto regole sanitarie, e virtuali per accompagnare il grande pubblico a (ri)assaporare – finalmente – le magie e il fascino che il grande e il piccolo schermo sanno regalare.

Fra i protagonisti del palinsesto in programma anche i Milano City Studios, modello innovativo di location per la produzione di spot pubblicitari e riprese cine-televisive, eventi e contenuti digitali, nati a fine giugno nel distretto di Porta Nuova, anima cool e cuore pulsante del capoluogo lombardo.

Un susseguirsi di set indoor e oudoor, in pieno centro città, dotati della tecnologia più all’avanguardia. Oltre 20mila mq complessivi dal forte impatto visivo, sull’esempio dei grandi set di posa californiani.

Due visite al giorno alla scoperta degli Studios

Milano – Piazza Alvar Aalto / Porta Nuova

In esclusiva assoluta per tutti i giorni della ‘Milano MovieWeek’, gli Studios aprono le proprie porte al pubblico e propongono due tour guidati e gratuiti al loro interno, alle 10:00 e alle 16:00, della durata di un’ora circa e destinati ognuno a un massimo di 10 persone.

Location dopo location, set dopo set, il visitatore è accompagnato in una full immersion a 360° nei luoghi dove grandi eventi, reali o virtuali, spot e produzioni cine-televisive prendono vita, forma e carattere. L’impatto emozionale è garantito.

Partecipare è semplice: è sufficiente prenotarsi via e-mail all’indirizzo info@milanocitystudios.com.

I Milano City Studios nascono da un’idea di Big Spaces, società di Venue Management, che prima ha trovato un accordo con COIMA, l’SGR che ha in gestione i fondi di Porta Nuova, e poi ha coinvolto nel progetto una cordata di imprenditori privati del settore, Next Group, Clonwerk Holding, STS Communication, ICET Studios, Sfeera, G Group International e Nexim.

Sottolinea Andrea Baccuini, Partner & ceo di Big Spaces:

Non potevamo mancare nel programma degli eventi della ‘Milano MovieWeek’. Inaugurati a fine giugno, gli Studios sono a tutti gli effetti una nuova ‘landing area’ nel cuore pulsante della città dedicata alle produzioni cine-televisive. Ma, non va scordato, la loro anima è sfaccettata e polifunzionale, sono nati anche per essere un punto di riferimento per l’intero Paese per la realizzazione di spot pubblicitari, di video musicali e, non ultimo, di grandi eventi business e consumer.

5 location dal forte impatto visivo e dotate di tecnologia all’avanguardia

oltre 20mila mq per riprese ed eventi

The Studio. 1200 mq ad alto contenuto tecnologico che si dipanano all’interno di The Mall, la struttura polifunzionale dai connotati postindustriali. Virtual set, led corner, Limbo Chroma Key di diverse dimensioni, sistema multi-camera broadcast full tracking e, non ultimo, motore 3D fotorealistico per la generazione realtime di contenuti anche in realtà aumentata. E molto altro ancora: la strumentazione più all’avanguardia per realizzare produzioni anche particolarmente complesse.

The Theatre. 3000 mq ubicati anch’essi all’interno di The Mall. Teatro di posa con set luci ‘resident’ per riprese one shot / lunghe produzioni o spazio per eventi aziendali di grandi dimensioni.

The House. 1000 mq all’interno di una villa contemporanea dagli arredi di design. Diverse ambientazioni ideali per shooting, riprese e streaming live.

I grandi spazi outdoor di The Square e The Park. Big Spaces gestisce e mette a disposizione anche ampie superfici all’aperto nei luoghi simbolo del distretto di Porta Nuova, ovvero Piazza Gae Aulenti e il Parco BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano. Oltre 15.000 mq complessivi utilizzabili, distribuiti in più aree, ideali per shooting, riprese, installazioni e grandi eventi b2c.