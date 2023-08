I Licaones a ‘Chiavari in Jazz 2023’

In concerto gratuito l’11 agosto

Venerdì 11 agosto alle ore 21:00 è in programma il secondo dei 5 concerti della rassegna ‘Chiavari in Jazz 2023’.

Dopo il grande successo del concerto di apertura con Fresu e i suoi Devil, sul palcoscenico di piazza Nostra Signora dell’Orto sarà la volta dei Licaones, affermati protagonisti del jazz italiano ed internazionale e gruppo di riferimento del Jazz Lounge.

Il quartetto capitanato da Mauro Ottolini al trombone e Francesco Bearzatti al sassofono, creativi sperimentatori, compositori ed arrangiatori di pregevole estro ed abili galvanizzatori di platee, è completato dall’eccelso hammondista Oscar Marchioni e dal super batterista Paolo Mappa.

Dopo 18 anni di silenzio discografico e innumerevoli concerti realizzati, i Licaones ritornano ‘on the road’ e si riappropriano della scena live con nuove composizioni e con il loro inconfondibile sound caldo e coinvolgente che li ha sempre contraddistinti.

Brani ispirati che trasudano groove intrinsecamente ed emotivamente passionale. I ‘magnifici 4’ oltre ad essere esecutori di grande qualità, sono anche superlativi intrattenitori, tutte caratteristiche che fanno si che il tour di presentazione del nuovo disco dal titolo ‘Licaones III’ sia particolarmente atteso.

Uno show act che porta vivacità ed impeto, tra divertissement, ritmi ballabili e trovate tecniche mai superficiali, uno spettacolo unico e coinvolgente che mescola swing, musica latina, funk alle melodie e ai suoni del passato – Trovajoli, Piccioni, Umiliani, Morricone -, musica di grande spessore, divertente e ballabile, così come era la musica italiana di un tempo.

La rassegna ‘Chiavari in Jazz’ è organizzata dal Comune di Chiavari, dall’Assessorato al turismo e alla promozione della città rappresentato da Gianluca Ratto, dal sindaco Federico Messuti e dall’amministrazione comunale, la direzione artistica è affidata a Rosario Moreno.

Chiavari in Jazz 2023 proseguirà nei giorni venerdì 18 con il progetto di Helga Plankensteiner dal titolo ‘Jelly Roll Play Morton – The Music of Jelly Roll Morton’, venerdì 25 con l’enfant prodige di Istanbul, Hakan Başar in trio, per concludersi venerdì 1° settembre con la cinematica proposta musicale di Cinema Italia di Rosario Giuliani, Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e Michele Rabbia.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21:00.