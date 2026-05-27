I giovani, l’Europa e il legame franco-napoletano

L’Ambasciatrice Anne-Marie Descôtes a Napoli incontra i ragazzi della città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Oggi pomeriggio il Centro Giovanile Comunale situato in Piazza Cavour, 38 – struttura che ospita anche lo sportello cittadino Europe Direct – ha aperto le proprie porte all’Ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes.

L’incontro, che ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Lavoro, Chiara Marciani, nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito la voce delle nuove generazioni napoletane.

Al centro del focus, i pensieri, le aspettative e le visioni dei ragazzi e delle ragazze sul futuro dell’Europa e, in particolar modo, sullo storico e profondo legame culturale, sociale ed economico che unisce Napoli e la Francia.

L’iniziativa assume una forte valenza simbolica e strategica, collocandosi perfettamente nel solco delle celebrazioni della settimana dedicata ai rapporti napoletano-francesi, un’occasione per rilanciare la cooperazione bilaterale partendo proprio dalle istanze, dalla creatività e dal protagonismo giovanile sul territorio.

L’Assessore Marciani afferma:

Ospitare l’Ambasciatrice Descôtes nel cuore pulsante dei nostri spazi di aggregazione giovanile e all’interno del Centro Europe Direct è un segnale straordinario di apertura e di fiducia verso i nostri ragazzi. Questo appuntamento non è solo una formale occasione istituzionale, ma un vero e proprio laboratorio d’ascolto in cui la geopolitica incontra la quotidianità e i sogni delle nuove Generazioni.

L’Ambasciatrice di Francia in Italia dichiara: