I giovani, l’Europa e il legame franco-napoletano

L’Ambasciatrice Anne-Marie Descôtes a Napoli incontra i ragazzi della città
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Oggi pomeriggio il Centro Giovanile Comunale situato in Piazza Cavour, 38 – struttura che ospita anche lo sportello cittadino Europe Direct – ha aperto le proprie porte all’Ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes.
L’incontro, che ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Lavoro, Chiara Marciani, nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito la voce delle nuove generazioni napoletane.
Al centro del focus, i pensieri, le aspettative e le visioni dei ragazzi e delle ragazze sul futuro dell’Europa e, in particolar modo, sullo storico e profondo legame culturale, sociale ed economico che unisce Napoli e la Francia.
L’iniziativa assume una forte valenza simbolica e strategica, collocandosi perfettamente nel solco delle celebrazioni della settimana dedicata ai rapporti napoletano-francesi, un’occasione per rilanciare la cooperazione bilaterale partendo proprio dalle istanze, dalla creatività e dal protagonismo giovanile sul territorio.
L’Assessore Marciani afferma:
Ospitare l’Ambasciatrice Descôtes nel cuore pulsante dei nostri spazi di aggregazione giovanile e all’interno del Centro Europe Direct è un segnale straordinario di apertura e di fiducia verso i nostri ragazzi.
Questo appuntamento non è solo una formale occasione istituzionale, ma un vero e proprio laboratorio d’ascolto in cui la geopolitica incontra la quotidianità e i sogni delle nuove Generazioni.
L’Ambasciatrice di Francia in Italia dichiara:
I giovani sono la nostra priorità, sono il futuro della nostra relazione bilaterale. Con i legami che sviluppano sono loro che faranno l’Europa di domani.
Sono molto lieta di poter condividere questo momento con dei giovani napoletani per un confronto sull’Europa.
In un contesto internazionale sempre più incerto, l’Europa e i suoi valori e principi sono sempre più fondamentali per tutti noi.
L’Europa è inconcepibile senza una stretta cooperazione tra i paesi fondatori che sono l’Italia e la Francia.