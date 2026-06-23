I giovani campioni della Lead premiati a Verona

La s​​​​econda e conclusiva prova di Coppa Italia Lead U15 e U17 assegna le medaglie di tappa e i trofei di circuito alle grandi promesse dell’arrampicata giovanile

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande spettacolo a Verona per la seconda e ultima tappa di Coppa Italia Giovanile Lead U15 e U17, organizzata dalla FASI in collaborazione con la palestra ospitante, King Rock Climbing.

Due giornate intense di gara hanno chiuso il circuito nazionale della difficoltà giovanile, assegnando non solo le medaglie della tappa veronese, ma anche i titoli di circuito della Coppa Italia Giovanile Lead 2026.

Nella categoria U17 femminile la tappa ha visto il successo dell’arcense Chiara Franceschi, Arco Climbing, che unisce così questo trofeo al titolo di vice Campionessa Italiana U17.

Argento per la bresciana, ma trasferita a Verona, Carolina Gradasch, King Rock Climbing, Campionessa Italiana U17, e bronzo per la romana Matilde Capoferro, Star Wall Climbing Roma.

La classifica generale di circuito ha consegnato il trofeo alla veneziana Giorgia Zanetti, Intellighenzia Project, che aveva vinto la prima tappa, davanti alla Capoferro e alla romana Rebecca Belardinelli, Climbing Side, bronzo al Campionato Italiano Giovanile e argento nella tappa a L’Aquila.

Nel comparto U17 maschile vittoria per il veronese Pietro Franzoni, King Rock Climbing, vice Campione Italiano Lead Giovanile, detentore della Coppa Europa Boulder U17, seguito dal bergamasco Andrea Locatelli, Orobia, che effettua un upgrade dopo il bronzo della tappa abruzzese, e dal padovano Leonardo Donola, Opera Verticale, Campione Italiano Lead Giovanile e Campione Europeo Giovanile Boulder.

Ha conquistato la Coppa Italia assoluta il bolzanino Sam Da Pozzo, Cortina360, che aveva vinto la prima prova, argento per Locatelli e bronzo per l’udinese Leonardo Blasutig, Chiodo fisso.

Tra le U15 femminili ha trionfato la romana Anna Aleida Barnaba, Climbing Side, vice Campionessa Italiana Lead U15. Secondo gradino del podio per la brissinese Nadja Ranalter, AVS Brixen, oro nella prima prova, e terzo posto per la sua compagna di squadra, la meranese Sophie Pederiva.

La Ranalter si è aggiudicata la vittoria di circuito, seguita dalla Barnaba e dalla milanese Valentina Muzzio, MilanoArrampicata, argento a L’Aquila.

Nella gara U15 maschile medaglia d’oro per il fiorentino Matteo Franchi, Beta House, Campione Italiano lead U15, davanti al milanese Luigi Francesco Zingarelli, Bigwalls, e al napoletano, romano d’adozione, Carlo De Cristofaro, Star Wall Climbing Roma, oro nella tappa abruzzese.

A sollevare la Coppa Italia assoluta è stato De Cristofaro, davanti a Franchi e al barese Arturo Zucchi, Timefit.

Questi trofei premiano l’impegno delle giovani promesse dell’arrampicata italiana, spronandole a proseguire con costanza ed entusiasmo nel loro percorso agonistico.

Un plauso a tutti gli atleti e le atlete in gara, alle società, ai tecnici e allo staff organizzativo per aver dato vita a un weekend di grande arrampicata e talento giovanile.

Per consultare i risultati: https://fasi.results.info/event/1197/