I giorni prima della Resurrezione: allegoria con il mondo massonico

Nei giorni che precedono la Resurrezione, la storia sacra ci conduce attraverso la notte più profonda che l’anima umana possa attraversare: quella del silenzio, dell’incertezza e della discesa interiore.

Sono giorni sospesi, in cui il tempo sembra trattenere il respiro, e l’uomo, privato della presenza del Maestro, è chiamato a confrontarsi con il proprio vuoto.

È in questa soglia che prende forma l’allegoria più alta del cammino iniziatico massonico, dove la morte apparente si trasfigura in rinascita spirituale.

La Massoneria, che costruisce sull’asse della luce e della rigenerazione, riconosce in queste ore oscure il laboratorio interiore del vero discepolo.

Nella camera di riflessione, così come nel sepolcro simbolico, il Maestro non muore: si trasforma. Il profano, entrando nel silenzio della materia, incontra se stesso, e lì comincia il mistero della resurrezione della coscienza.

Dalle tenebre alla luce.

Così recita la formula rituale che accompagna ogni iniziazione.

Ma prima di giungere alla luce, è necessario imparare a sostare nel buio con fiducia, riconoscendo che la notte non è il contrario del giorno, bensì la sua gestazione.

Come ammoniva Goethe:

Dove c’è molta luce, l’ombra è più nera.

Il Sabato Santo è la soglia temporale tra la morte e la resurrezione: non è più la croce, ma non è ancora l’alba.

È un tempo vuoto, un deserto in cui la fede sembra spenta. Nella visione iniziatica, questo intervallo corrisponde alla stasi necessaria affinché la nuova coscienza possa comporsi nel grembo dell’Essere.

Così accade al Massone nel suo viaggio spirituale: vi sono momenti in cui il lavoro iniziatico appare sterile, le parole si mutano in silenzio, e la Luce sembra ritirarsi.

Ma, proprio lì, nel cuore del silenzio, avviene la più profonda trasformazione. Come il seme che muore nella terra per germogliare, anche l’Iniziato deve perdere le certezze esteriori per risorgere a una verità più sottile.

Il chicco di grano, se non muore, rimane solo; ma se muore, porta molto frutto.

(Gv 12,24)

Il silenzio del Sabato è dunque lo spazio simbolico della camera di mezzo, dove l’opera si compie nell’invisibile. È la Nigredo alchemica, la fase in cui la materia viene disgregata per potersi ricomporre in forma più pura.

E come l’alchimista che aspetta la trasformazione del metallo, il Massone attende la rivelazione della propria pietra interiore, che solo la pazienza del buio può levigare.

Nel rituale, la morte del Maestro Hiram Abif rappresenta una morte simbolica necessaria: è la crisi della coscienza che precede la nascita del vero Sé.

L’adepto vede il corpo del Maestro giacere al suolo, ma sa che quell’immagine non è fine, bensì soglia.

Una massima esoterica recita:

Non è morto chi vive per sempre nei suoi fratelli.

Così, la resurrezione diventa il risveglio della memoria originaria: il riconoscimento che la vita dello Spirito non può essere uccisa dalla materia.

In Hiram si riflette Cristo, e in Cristo si riflette ogni uomo che accetta di morire ai suoi limiti per rinascere al divino che lo abita. Entrambi discendono nel grembo della Terra per riemergere come principio di Luce.

Scrisse Plotino:

Non siamo discesi per perdere la nostra perfezione, ma per riacquistarla attraverso la prova.

L’insegnamento massonico ci chiede di riconoscere in noi la stessa dinamica. La pietra non si leviga senza colpi, né l’anima si desta senza prove.

Mors initium vitae est. La morte è l’inizio della vita.

La vera Resurrezione non è un evento esterno o miracoloso, ma un processo intimo di consapevolezza. Essa accade ogni volta che un uomo sceglie di uscire dalle proprie catacombe interiori, ogni volta che la Luce della ragione e dello Spirito dissolve la paura e l’ignoranza.

In Massoneria, questo processo è scandito da gradi e simboli, ma tutti convergono verso un unico orizzonte: la costruzione del Tempio interiore. Dopo aver conosciuto la morte, l’Iniziato può finalmente edificare su basi reali, poiché il suo fondamento non è più la sabbia delle illusioni, ma la pietra della conoscenza.

Quando Cristo risorge, la pietra del sepolcro viene rotolata via. Anche nel cammino dell’adepto, la pietra che chiude la sua percezione viene rimossa: egli non è più prigioniero della forma, ma custode della sostanza.

Cicerone scriveva:

Non nobis solum nati sumus. Non siamo nati solo per noi stessi.

L’uomo che risorge alla verità interiore non può più vivere solo per sé: diviene strumento della Luce nel mondo, costruttore silenzioso di armonia tra gli uomini.

Il “terzo giorno” non è un dato cronologico, ma un archetipo numerico. Il tre è numero sacro, segno della totalità e della perfezione divina: corpo, anima e spirito; passato, presente e futuro; nascita, morte e rinascita.

Il Massone, comprendendo il significato del tre, apprende che ogni opposizione apparente si ricompone in un terzo principio armonico: la sintesi. Così, la Resurrezione è la riconciliazione degli opposti, la vittoria della coscienza unificante sulla dualità.

Nella simbologia dei gradi, questo mistero si rivela progressivamente. Il primo grado scava nel buio della terra, il secondo costruisce nella luce nascente e il terzo contempla la trasmutazione finale: la resurrezione della coscienza che ha imparato a morire a se stessa.

L’Iniziato risorge non per fuggire dal mondo, ma per redimerlo attraverso la sua stessa presenza. Conosce il segreto dell’equilibrio, l’armonia tra l’Essere e il Divenire, tra il verbo e l’azione. Come un alchimista che ha compiuto Magnum Opus, egli contempla la luce che ora abita la materia trasfigurata.

Ogni Resurrezione è preceduta da un silenzio, da un’attesa oscura che sembra negare la speranza. Ma è proprio lì che la fiamma della coscienza prepara la sua aurora. I giorni prima della Resurrezione ci insegnano a non temere il vuoto, a comprendere che la notte dell’anima è soltanto l’altra faccia della Sua luce.

Il Massone che medita su questi giorni comprende che non vi è tempio senza fondamenta, né rinascita senza morte, né luce senza attraversamento del’ombra. In ciascuno di noi giace la pietra sigillata del sepolcro, ma anche la forza che la rimuove. Quando l’uomo scopre quella forza, diviene libero.