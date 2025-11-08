‘I giorni di Lennon – Da musicista a leggenda’ al Teatro Diana

L’8 novembre a Napoli la presentazione del libro di Michelangelo Iossa

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 11:30, presso il Teatro Diana a Napoli, in via Luca Giordano, 64, si terrà la presentazione del libro di Michelangelo Iossa ‘I giorni di Lennon – Da musicista a leggenda’, Diarkos.

Saluto di benvenuto, Pierluigi Ferrillo, Teatro Diana di Napoli.

Modera Katia Manna, giornalista e conduttrice radiofonica.

Nel corso della presentazione saranno esposte tre opere dell’artista Dario Gaipa, ispirate a John Lennon e ai Beatles.

Sarà presente l’autore Michelangelo Iossa.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Gli ultimi anni di vita di John Lennon, l’artista più influente del Novecento, come non sono mai stati narrati. La vita del musicista inglese viene raccontata sullo sfondo di New York, scrutata attraverso le finestre di un condominio di lusso.

Nel 1975, l’ex Beatle diventò padre per la seconda volta: svincolatosi dagli obblighi contrattuali di Apple e Emi, decise di trascorrere la sua vita casalinga nel condominio Dakota Building, nel West Side newyorchese.

Il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa racconta il leggendario songwriter di Liverpool in un agile volume arricchito delle interviste esclusive a Yoko Ono, Sean Lennon e Julian Lennon, nonché di un aggiornato e interessante approfondimento sulla storia che si cela dietro il mosaico ‘Imagine’ dedicato a Lennon e collocato nell’area Strawberry Fields di Central Park: il mosaico venne donato dalla Città di Napoli al City Council di New York nei primi anni Ottanta, grazie alla virtuosa e sinergica collaborazione tra Giuseppe Castaldo, allora Presidente dell’Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo del Comune di Napoli, e del Sindaco di Napoli Maurizio Valenzi.

Alla fine della sua breve ma intensa vita, Lennon pubblicò Double Fantasy, cantando che «sarà proprio come ricominciare da capo». All’ingresso del suo lussuoso condominio newyorchese, però, trovò la morte per mano di Mark David Chapman. Lì finì la vita terrena di John Winston Ono Lennon. E iniziò la leggenda.

L’autore

Michelangelo Iossa è tra i più autorevoli e seguiti studiosi italiani del fenomeno Beatles. Ha dedicato ai Fab Four numerosi libri, reportage, saggi critici, special radiotelevisivi e articoli di approfondimento.

Giornalista, scrittore e docente universitario, collabora da trent’anni con alcune delle più importanti testate italiane ed è attualmente contributor del «Corriere della Sera», del «Corriere del Mezzogiorno» e di altre testate del gruppo RCS. Dal 1999 è docente dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Nel corso della sua carriera ha firmato biografie di icone della musica come Michael Jackson, Pino Daniele, Rino Gaetano e Harry Styles.

Nel 2004 ha ricevuto il Premio per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nel 2016, il Premio giornalismo musicale.

Per Diarkos ha pubblicato ‘Harry Styles. Il gentiluomo del pop’, 2023, e ‘Storia della moda italiana. Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino’, 2024.