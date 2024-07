I gemellaggi, motore dell’Unione europea

AICCRE ha presentato a Palazzo Pirelli il nuovo bando per i ‘Gemellaggi di Città’ destinato a Comuni ed Enti Locali

I gemellaggi sono un’occasione straordinaria di scambi reali tra le popolazioni, di esperienze di formazione, sono contesti nei quali si condividono best practices amministrative nell’ambito dei grandi cambiamenti che attraversano la nostra società, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori. I gemellaggi contribuiscono a promuovere e sviluppare quel sentimento dell’Unione europea che non sempre gli Stati e i Governi riescono a trasmettere.

Lo ha sottolineato questa mattina il Vice Presidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono all’Info Day organizzato a Palazzo Pirelli da AICCRE, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, per presentare il nuovo bando europeo ‘Gemellaggi di Città’, promosso nell’ambito del programma UE 2021/2027 ‘Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori’, CERV.

Il programma CERV è finanziato dalla DG Justice and Consumers della Commissione europea e si pone come obiettivo quello di proteggere e di promuovere i diritti e i valori sanciti dai Trattati dell’UE in materia di diritti umani, per sostenere e contribuire allo sviluppo di società aperte, democratiche, inclusive e basate sullo Stato di diritto.

L’edizione di quest’anno del bando mira a promuovere l’inclusione e la diversità culturale nonché a sviluppare opportunità di impegno civico a livello dell’Unione.

La Presidente di AICCRE Milena Bertani ha precisato:

Il tema al centro del bando è quello della solidarietà che Comuni ed Enti locali possono sviluppare attraverso eventi culturali, festival, workshop e qualsiasi progetto che esprima il senso di unione tra i popoli europei.

La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 4 milioni di euro. Il budget massimo previsto per ciascun progetto, che deve avere la durata di un anno e deve unire due comunità dell’Unione, è compreso tra 8.455 e 50.745 euro.

La scadenza è fissata per venerdì 19 settembre.

Sono intervenuti all’incontro anche il Consigliere regionale e Segretario generale di AICCRE Lombardia Carlo Borghetti, il Vice Presidente di AICCRE Giuseppe Valerio, il Vice Presidente Vicario di AICCRE Franco Brussa, il Segretario Generale CCRE CERM, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Fabrizio Rossi, il Direttore di AICCRE Fabio Travaglini e la Responsabile del Progetto – Gemellaggi e Costruzione Partenariati CCRE CERM Maddalena Fontana.