I finalisti di Monferrato Music Contest 2026

Alba, Bailenga, Mosi, Soloselena e Velvet Mountain in gara l’8 settembre al Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL) per il Monferr’Autore Festival

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono Alba, i Bailenga, Mosi, Soloselena e i Velvet Mountain i finalisti del Monferrato Music Contest, il concorso dedicato ai giovani cantautori della provincia di Alessandria.

La finale è prevista martedì 8 settembre, alle ore 21:00, al Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL), in strada Comunia 30, organizzatore dell’evento ideato e diretto da Enrico Deregibus nell’ambito del Monferr’Autore Festival.

Il contest è realizzato anche con l’apporto di RadioGold e il patrocinio della Provincia di Alessandria.

Il vincitore, scelto da una giuria composta da giornalisti e addetti ai lavori, riceverà un premio di 500 euro a supporto della propria attività musicale, oltre alla possibilità di esibirsi nei mesi successivi in diversi luoghi della provincia e a altri bonus.

È previsto, inoltre, un premio speciale assegnato da una giuria di giovani.

Il Monferr’Autore Festival è una manifestazione itinerante di musica e cultura che attraversa la provincia di Alessandria con la direzione artistica di Enrico Deregibus e l’organizzazione di AccademiaMonferrato.

Ha preso il via a metà aprile con un fitto calendario di 18 eventi fino a metà luglio e riprenderà a settembre con altri appuntamenti che saranno annunciati prossimamente.

Finora ha ospitato Unalettricepercaso, Ron, Mauro Pagani, Lamante, Cisco, Edda, Elena Ledda, Riccardo Rossi, Gianni Coscia, Tre Martelli, Davide Van De Sfroos, Dente, Violante Placido, Banda Osiris, Bruno Gambarotta, Paolo Migone, oltre a serate dedicate a Enzo Jannacci e Andrea Parodi.

Una manifestazione multiforme, che intreccia canzone d’autore, rock, folk, ma anche teatro, cinema, umorismo, letteratura e altro ancora, spesso con formule che prevedono un dialogo con gli ospiti, in una sorta di live journalism.

Tutto ciò valorizzando il Monferrato e i suoi dintorni toccando numerosi comuni, in un percorso tra le colline, le risaie e il Po, a un’ora da Torino, Milano e Genova.

Deregibus sottolinea:

La finale del contest è un tassello fondamentale nel Monferr’Autore Festival. L’obiettivo del nostro percorso è quello di affiancare grandi nomi della cultura nazionale con le nuove realtà locali, valorizzando le eccellenze del Monferrato. Portare in finale cinque progetti così diversi tra loro al Country Sport Village significa far crescere la scena musicale dal basso, offrendo ai giovani cantautori non solo un premio, ma la possibilità di portare le proprie canzoni ed avere una rete di opportunità e visibilità, valorizzata ulteriormente dal patrocinio della Provincia.

La rassegna è resa possibile dal sostegno dei comuni di Balzola, Conzano, Gamalero, con il festival letterario di San Lorenzo, Lu Cuccaro Monferrato, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Treville e Volpedo, con il festival Fiori di pesco, e da circolo Ferrero, multisala Kristalli e L’Officina di Alessandria, Country Sport Village di Mirabello Monferrato, Pantagruel di Casale Monferrato, dalla stessa AccademiaMonferrato Musica&Danza di Castelletto Monferrato e, fuori provincia, dal Valsusa Film Fest.

L’organizzazione

Monferr’Autore eredita il nome di un precedente festival che si era svolto fra il 2005 e il 2007. Alla direzione artistica c’era lo stesso Enrico Deregibus, giornalista e direttore o consulente di molti festival e premi in varie parti d’Italia.

Tra le molte manifestazioni curate negli anni in provincia di Alessandria c’è il festival PeM, dalla cui direzione artistica si è dimesso alla fine del 2025 dopo undici anni e nella quale ha ospitato, fra i tanti, Ditonellapiaga, Valerio Lundini, Gad Lerner, Arturo Brachetti, Manuel Agnelli, Diodato, Nuzzo e Di Biase, Morgan, Paola Turci, Malika Ayane, Irene Grandi, Luca Barbarossa, Oscar Farinetti, Diego De Silva, Gene Gnocchi, Willie Peyote, Nada, Samuel dei Subsonica, Enrico Ruggeri, Vasco Brondi e decine di altri.

AccademiaMonferrato Music&Danza è un’associazione che da più di 10 anni organizza corsi di musica professionali per ragazzi e adulti nella sua sede di Castelletto Monferrato.

Inoltre, promuove e dirige stage, masterclass ed eventi sul territorio monferrino legati al mondo della musica e danza folk, ma non solo.

Per maggiori informazioni e canali ufficiali:

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