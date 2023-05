I complimenti del Presidente Giani per ‘Un mare di amici’

Un successo l’iniziativa che ha coinvolto quasi 500 studenti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Voglio trasmettere i miei più vivi complimenti agli ideatori, agli animatori e a tutti i partecipanti a questa bella iniziativa che coinvolge quasi 500 alunni delle primarie e secondarie di primo grado delle Valli Etrusche.

È questo il messaggio che il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto far avere in occasione del primo dei due appuntamenti in calendario, ai partecipanti al progetto

‘Un mare di Amici’ in corso oggi, 29 maggio, a Cecina Mare (LI) e che mercoledì 1° giugno si terrà a Marina di Castagneto Carducci.

Aggiunge il Presidente: