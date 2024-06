‘I compassi del mondo – Cinema e donne di François Truffaut’ al MAV

In mostra ad Ercolano (NA) dal 14 giugno al 10 agosto

Venerdì 14 giugno, alle ore 19:00, sarà inaugurata, al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (NA), da Serge Toubiana, massimo esperto del cinema di François Truffaut, la mostra ‘I compassi del mondo’, con la partecipazione dei curatori della mostra Ciro Cacciola e Mario Serenellini.

Le gambe delle donne

sono come compassi

che misurano il globo terrestre in tutti i sensi,

dandogli il suo equilibrio e la sua armonia.

François Truffaut

Una mostra digitale che, ospitata nello spazio museale per l’occasione completamente riconfigurato, esplora il cinema di Truffaut e il mondo femminile che ne attraversa tutta l’opera.

La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà in cartellone fino al 10 agosto, solo in orario serale. Consultare la pagina del sito del MAV per gli orari e i giorni di apertura.

La mostra è un paradiso di bellezza femminile, come l’avrebbe voluto Fellini, ‘La città delle donne’, autore adorato da Truffaut: un primaverile florilegio di gambe, un grande bouquet di ‘compassi’, giovani, dritti, ben torniti.

Nel 40esimo della scomparsa di Truffaut, 21 ottobre 2024, la mostra è una lunga parabola: cadenzata nei suoi film da altrettante, seducenti parabole del fascino femminile.

Compassi, quelli di Bernadette Lafont, nel primo cortometraggio accessibile, ‘Les Mistons’, compassi quelli di Fanny Ardant, l’ultimo suo grande amore, in ‘Vivement dimanche!’

La mostra ripercorre l’intero cinema di Truffaut rimettendo in moto, con frames e una serie di fermo immagine, le gambe del suo firmamento femminile, da Catherine Deneuve a Jeanne Moreau, da Isabelle Adjani a Françoise Dorléac.

Nel corso della serata sarà presentato anche il catalogo della mostra, ‘I compassi del mondo’, edito da Cronopio Editore.

Continua così nella bellezza e nell’inclusione la narrazione culturale del MAV/il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza, in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio campano.

La fruizione del museo MAV, grazie sempre all’iniziativa ‘Il MAV in esclusiva per te’, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, dal martedì alla domenica, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio e l’installazione olografica della Sirena digitale.

Giorni e orari di apertura del MAV

Il Museo sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ultimo ingresso.

È possibile effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto online a questo link: https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/

Costo del biglietto d’ingresso euro 11.00 adulto

Costo del biglietto d’ingresso euro 9.00 fino a 13 anni, over 65, insegnanti

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 5 anni d’età

Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/

Tutte le informazioni per la visita si trovano a questo link: https://www.museomav.it/visita/

MAV – Museo Archeologico Virtuale

Via IV Novembre, 44

80056 – Ercolano (NA)

Mail: info@museomav.it

Tel: 081-7776843 / 081-7776784

www.museomav.it