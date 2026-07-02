I colori della bandiera del Venezuela sulla facciata di Castel Nuovo

Manfredi: ‘Vicini alle famiglie così duramente colpite’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La facciata di Castel Nuovo si illumina dei colori della bandiera della Repubblica Bolivariana del Venezuela, in segno di solidarietà per il terremoto che ha seminato morte e distruzione e per testimoniare la vicinanza della città di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha indirizzato una lettera a Javier José Gómez Betancourt, Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli, per esprimere il cordoglio della città per l’immane tragedia e la vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi.

Il Sindaco ha ricordato il legame tra le comunità.

Manfredi ha scritto: