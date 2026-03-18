‘I cinque elementi’ di Alessandro Quarta a Napoli per la Scarlatti

Con l’Orchestra Filarmonica ‘F. Caracciolo’ diretta dal maestro Cristian Lombardi il 19 al Teatro Acacia

Riceviamo e pubblichiamo.

Alessandro Quarta è il protagonista de ‘I cinque elementi’, titolo del concerto in scena giovedì 19 marzo, ore 20:30, al Teatro Acacia di Napoli per la stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

Tommaso Rossi, Direttore artistico della Scarlatti, sottolinea:

Un evento musicale originale e di grandissimo interesse che, nello stile eclettico del compositore e musicista Alessandro Quarta, rappresenta una nuova appassionata sfida alle convenzioni della musica colta, realizzando un poema sinfonico contemporaneo che rifugge le rigide etichette di genere, mescolando echi barocchi ad una articolata varietà di stili musicali.

Nel concerto a Napoli, realizzato nell’ambito del progetto ‘Circolazione Musicale in Italia’ promosso dal CIDIM, il celebre violinista e compositore è accompagnato dal pianista Giuseppe Magagnino e dall’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo diretta dal maestro Cristian Lombardi.

Alessandro Quarta spiega:

Con ‘I cinque elementi’ ho voluto tradurre in note un vero e proprio itinerario dell’anima. L’opera nasce come un profondo atto di gratitudine verso la vita per ogni esperienza concessa, ma il suo respiro va ben oltre il racconto personale invitando ogni spettatore ad un ascolto partecipe in cui ciascuno può ritrovare frammenti della propria storia e risvegliare memorie lontane.

Attraverso una scrittura che fonde virtuosismo e introspezione, Alessandro Quarta esplora le forze fondamentali della natura partendo dalla ‘Creazione’, elemento ideale che fa da prologo all’intera narrazione.

Un percorso che prosegue nella trasposizione in musica della stabilità della Terra, della fluidità ciclica dell’Acqua e dell’impalpabile essenza dell’Aria, per poi sfociare nel Fuoco, movimento dominato dalla sensualità del tango.

A questi quattro elementi fondamentali, la composizione ne aggiunge infine un quinto – Etere – che, nella visione degli antichi greci, unisce e trasmette forza a tutti gli altri.

Il compositore aggiunge:

‘Etere’ si configura come un Requiem, basato su tre colonne portanti: il ‘Kyrie’, un adagio che introduce alla bellezza divina; il ‘Dies Irae’, dal quale emerge l’ira del giudice supremo; il ‘Libera me’, che reca il perdono di Dio.

Biglietti da 12 a 25 euro, con altre riduzioni specifiche per enti convenzionati, under 30 e conservatori di musica.

Informazioni: www.associazionescarlatti.it