I ‘Campi Elisi’ di Jim Dine aprono al pubblico a Castel Nuovo

Ingresso gratuito nel giorno dell’inaugurazione a Napoli il 10 ottobre

Venerdì 10 ottobre alle ore 12:30 apre al pubblico ‘Elysian Fields’, la mostra site-specific allestita a Castel Nuovo dall’artista statunitense Jim Dine, tra i maestri della Pop Art.

Solo per la giornata inaugurale l’ingresso è gratuito, con prenotazione online sul sito biglietti.comune.napoli.it, disponibile da mercoledì 8 ottobre.

‘Elysian Fields’, visitabile fino al 10 febbraio 2026, è il nuovo appuntamento di ‘Napoli Contemporanea 2025’, il programma di mostre e installazioni voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi e curato dal Consigliere Vincenzo Trione per l’arte contemporanea e l’attività museale, che dal 2023 mira a rafforzare la vocazione al contemporaneo della città con progetti pensati da protagonisti dell’arte del nostro tempo per i siti museali e per lo spazio pubblico urbano.

Jim Dine presenta per l’occasione una serie di installazioni realizzate tra il 2022 e il 2025 nel suo studio a San Gallo, in Svizzera, che nascono da un lavoro manuale e visionario: ritratti sognati, forme classiche, icone personali.

Tutte le opere di cui si compone la mostra sono esposte nella Cappella delle Anime del Purgatorio, nella Cappella Palatina, nell’Armeria e nelle due ulteriori sale dell’area archeologica di Castel Nuovo, in relazione con le sculture rinascimentali provenienti dalle collezioni permanenti del museo, per un originale dialogo tra passato e presente.