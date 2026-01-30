‘I brutti anatroccoli’ al Teatro Karol

In scena a Castellammare di Stabia (NA) il 31 gennaio

Tra papere, occhiali, strumenti musicali e suggestioni divertenti e poetiche, il Teatro Karol di Castellammare di Stabia (NA) invita bambini dai 3 anni e le loro famiglie a un pomeriggio speciale.

Sabato 31 gennaio, alle ore 17:00, si rinnova l’appuntamento con ‘Young’, la rassegna teatrale per le nuove generazioni a cura di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole, con lo spettacolo I brutti anatroccoli, di e con Silvano Antonelli di Stilema (TO), un mix di attore e musica dal vivo con tanti momenti di interazione con il pubblico fra palco e platea.

Liberamente ispirato alla fiaba di Andersen, lo spettacolo affronta un tema universale: trasformare la fragilità in forza. Un invito per bambini e bambine a riconoscere il proprio valore, al di là delle apparenze.

In un mondo pieno di modelli e stereotipi di ‘efficienza’ e ‘bellezza’, è facile sentirsi a disagio. Ogni momento della vita dei più piccoli contribuisce a costruire la propria identità, e spesso ci si può sentire persi o chiusi nelle proprie emozioni.

Da questa mancanza nasce la possibilità di crescere. Lo spettacolo mostra come accettare le differenze e le unicità di ciascuno possa aiutare a costruire la propria identità.

La fiaba originale, pur essendo un classico senza tempo, riesce a parlare anche al presente, ricordando che tutti – davvero tutti – possono alzare gli occhi e guardare il grande cielo che ci circonda, pronto a farci volare.

In una nota Antonelli, autore dello spettacolo, riferisce:

Credo in un teatro che vive nel mondo e nel mondo cerca la sua ragione di esistere. Nel frequentare le persone alle quali si intende rivolgere il proprio spettacolo, per contrattare con loro i suoi significati e la sua poetica. Questa è la grande, e spesso dimenticata, lezione dell’animazione teatrale. Nel costruire ‘I brutti anatroccoli’ ho letto testi e consultato esperti, ma sono stati i laboratori con bambini e ragazzi a fare davvero la differenza. Ho capito presto che non si può chiedere a chi è immerso nella tempesta di raccontarla: ho dovuto incontrare chi, pur avendo vissuto difficoltà, ne aveva preso un po’ di distanza, gli ‘ex bambini’ che un tempo erano stati ‘bambini particolari’.

Domenica biglietto unico euro 9.

Botteghino aperto lunedì e giovedì ore 15:00 – 18:30 e da un’ora prima dell’inizio. Anche online biglietti e card famiglie, 5 ingressi €40 o 10 ingressi a €70, anche con Carta Docenti e Carta Giovani e del Merito.

Prenotazioni allo 08118247921, anche WhatsApp.

Il Teatro Karol è in via Allende 4, Castellammare di Stabia, con Garage Italia in convenzione.

Più informazioni online su teatrokarol.it e pagine social.