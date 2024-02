I bambini di don Merola, importante onlus nell’Arenaccia a Napoli

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Il Sindaco Manfredi ha visitato nel pomeriggio di oggi, 5 febbraio, la fondazione ‘A voce d’ ‘e creature, struttura polifunzionale presieduta da don Luigi Merola che lavora sul territorio contro la dispersione scolastica e i rischi di devianza minorile.

Nella palazzina del quartiere Arenaccia si svolgono attività di aggregazione, d’integrazione culturale e di formazione per antichi mestieri e professioni artigiane.

Dal 2007 ‘A voce d’ ‘e creature ha sede in una villa confiscata alla criminalità organizzata ed assegnata in comodato gratuito dal Comune di Napoli alla fondazione in virtù della sua rilevante funzione sociale.

Fino ad oggi più di 1.300 bambini e ragazzi sono stati ospitati nella struttura.