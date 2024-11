‘I 4 desideri di Santu Martinu’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

In scena a Roma il 29 e 30 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 29 e 30 novembre, alle 21:00, al Teatro Biblioteca Quarticciolo va in scena per la prima volta a Roma ‘I 4 desideri di Santu Martinu. Favolazzo Osceno adatto ad essere recitato dopo i pasti’, riscrittura, in dialetto calabrese, liberamente tratta dai fabliaux anonimi medievali che parla dei desideri concessi per volontà soprannaturale e sprecati per stupidità.

Una favola boccaccesca per celebrare l’amore e le sue vere gioie durature, interpretata da Gianfranco De Franco e Dario De Luca, quest’ultimo anche autore del testo e della regia. Una produzione Scena Verticale.

Due strani viandanti, un cantastorie e un musico, venuti dal Medioevo o dal futuro, occupano uno spazio circolare per narrare una storia salace e iperbolica che appartiene all’umanità di ieri, di oggi e di domani: il desiderio di una donna e di un uomo portato a vette parossistiche e assurde di grande godibilità.

Dario De Luca e Gianfranco De Franco riscoprono la letteratura popolare oscena del XII e XIII secolo e prestano corpo e fiati a questo racconto folle e divertente.

Dal sogno del venditore ambulante di falli che ne ha di ogni tipo e misura, con il sacco sodo e il ‘manico’ lungo fino ai desideri di San Martino che si realizzano come una maledizione nelle metamorfosi dei personaggi in creature di falli e vagine, che diventano sempre più umani e grotteschi, quindi sempre più reali e più veri, capiamo la differenza tra il peccato e l’innocenza.

Una pluralità di storie che hanno un solo come denominatore, il piacere, nella narrazione di Dario De Luca e nella ricerca portata avanti dai personaggi.

Le parole sembrano sgorgare come canti goliardici dei Carmina Burana, in un trionfo di suoni, sensi e doppi sensi piccanti, senza mai scadere nella volgarità, ma anzi utilizzando la forza dissacrante dei contenuti satirici, ribelli alla comune morale di facciata.

La lingua utilizzata è una lingua calabrese inventata per la scena: un pastiche suggestivo che risente delle decine di influenze dialettali ricevute dall’autore nel suo percorso artistico da poeti e autori calabresi del passato e coevi, con echi che vanno dalle lingue della pre-Sila a quelle delle Serre cosentine, fino a sonorità provenienti dai borghi calabro-lucani del Pollino.

Le musiche, ci immergono in timbriche instabili e sfuggenti che odorano di caminetto e di vino; che evocano tarante e valzerini sghembi che furono e che saranno.

Crediti

Dario De Luca / Gianfranco De Franco

‘I 4 desideri di Santu Martinu

Favolazzo Osceno adatto ad essere recitato dopo i pasti’

con Dario De Luca e Gianfranco De Franco

testo, spazio scenico, disegno luci e regia Dario De Luca

musiche originali e disegno sonoro Gianfranco De Franco

costumi e oggetti di scena Mariella Carbone

allestimento e assistenza alla messinscena Giovanni Spina

organizzazione e amministrazione Tiziana Covello

distribuzione Egilda Orrico

produzione Scena Verticale

con il supporto di MatrioskaOFF, Spazio MAI – Movement Art Is (residenza artistica cura_umbria)

Per info e prenotazioni

biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it