Hugs not drugs: il MOIGE porta in Abruzzo abbracci contro la droga

Informare i minori e renderli consapevoli dei rischi connessi all’uso di stupefacenti. Il 3 novembre il tour di ‘Hugs not Drugs’ fa tappa all’IC Trasacco (AQ)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 3 novembre l’IC Trasacco (AQ) ospiterà una nuova tappa del progetto Hugs not drugs, promosso dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la DCSA – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

Hugs not drugs è un progetto itinerante, partito da Alessandria lo scorso 12 aprile, che sta raggiungendo scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, coinvolgendo un totale di 55 mila ragazzi e 110 mila persone tra familiari e docenti.

Hugs not drugs, letteralmente abbracci non droghe, ha l’obiettivo di sensibilizzare contro l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei minori, rendendo i ragazzi più informati e consapevoli dei rischi che corrono iniziando a fare uso di droghe e di tutte le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, connesse al loro abuso.

Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE: