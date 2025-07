Hub for Young: Spazio Giovani Empoli (FI) si rinnova con competenze

Tra le novità, i servizi di ARTI e della Società della Salute

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Hub for Young rinasce come Spazio Giovani all’interno dei suoi locali di piazza del Popolo, 17 a Empoli (FI) e incrocia nel suo cammino tanti nuovi attori con lo scopo di supportare le fasce giovanili di residenti nel circondario su temi importanti come il lavoro, l’educazione, il supporto sociale e la gestione delle fragilità.

Un unicum a livello regionale per la combinazione di tanti servizi aggregati in un posto solo.

Quest’oggi l’inaugurazione alla presenza dall’Assessore a istruzione, formazione professionale e lavoro, Alessandra Nardini.

Nel rinnovato spazio agiscono in sinergia il Comune di Empoli, l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e il Consorzio COeSO Empoli.

Per l’amministrazione locale erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessora al Lavoro Valentina Torrini, e quello alle Politiche Giovanili, Matteo Bensi; per la Sds, il direttore Franco Doni; per ARTI ha partecipato la dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato, Monica Becattelli mentre per COeSO Empoli Fabrizio Fioretti e Sara Spini.

Le dichiarazioni

L’Assessore Alessandra Nardini ha affermato:

È fondamentale che i servizi che offriamo riescano a raggiungere un numero sempre più alto di persone, e per questo la collaborazione tra istituzioni è preziosa. In particolar modo credo sia necessario rivolgere una particolare attenzione a ragazze e ragazzi, che vivono una fase caratterizzata, per la prima volta dopo anni, dal rischio di avere meno opportunità e di conoscere più incertezza e precarietà di chi li ha preceduti. In questa legislatura, a livello regionale, ci siamo impegnati per rendere sempre più accessibili e diffusi sui territori i punti di accesso ai nostri servizi pubblici per l’impiego, per far conoscere le tante opportunità che sul fronte orientamento, formazione professionale e politiche attive del lavoro offriamo, per favorire buona occupazione e per superare il cosiddetto skills mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Sono certa che ARTI, la nostra Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego potrà svolgere un buon lavoro all’interno di questo centro e ringrazio l’Amministrazione comunale empolese e COeSO Empoli per aver dato forza al progetto di rilancio di questo spazio.

Il Sindaco Alessio Mantellassi ha spiegato:

Hub for Young da due anni è un punto di riferimento per la comunità giovanile empolese e del circondario, con un nuovo modo di assistere ragazze e ragazzi che stanno costruendo il loro futuro. Con la nuova conformazione come Spazio Giovani, Hub for Young ha come punto di forza la multidisciplinarietà, tramite i tanti partner che hanno risposto all’appello e che ringrazio, e la posizione centrale rispetto agli istituti scolastici. Dare ai giovani gli spazi per poter affrontare i loro problemi ed esprimere al meglio è un obiettivo del nostro mandato, che stiamo costruendo nel centro storico riqualificando infrastrutture fisiche come l’ex Cinema La Perla che presto verrà affidato a una realtà under 35, e l’ex ospedale di via Paladini, dedicato al progetto Fuoriclasse vinto dalla SdS. Considerate anche le due biblioteche, la ‘Fucini’ e Palazzo Leggenda, e la vicinanza ai tanti istituti scolastici, riteniamo di dare tanti suggerimenti e informazioni utili per i giovani cittadini che vogliono indirizzare la loro vita futura.

È intervenuto per la SdS Empolese Valdarno Valdelsa il Direttore Franco Doni:

Questo spazio rappresenta uno sforzo collettivo che ci vede impegnati ad arrivare ancora più vicino alle giovani generazioni, ponendo massima attenzione all’ascolto dei bisogni che emergono per offrire supporti socio-educativi adeguati soprattutto nei momenti di difficoltà.

Fabrizio Fioretti per COeSO Empoli ha concluso:

Come Terzo Settore lavoriamo molto insieme ai giovani nei contesti scolastici, nei centri giovani, nei luoghi di ritrovo all’aperto. Sappiamo quanto sia difficile far arrivare informazioni e riuscire ad avere un dialogo che faciliti l’accesso ad una serie di opportunità. Hub for Young è fondamentale per questo, soprattutto pensando a coloro che si trovano in una fase di disorientamento e faticano a trovare una strada per costruire il proprio futuro.

In cosa consiste Hub For Young

Lo ‘spazio ibrido’ che nasce amplia le competenze con cui era nato il progetto Hub 4 Young, legato principalmente a orientamento scolastico e professionale oltre alla formazione e all’accesso al mondo del lavoro per i giovani NEET.

Con l’ingresso di ARTI, SDS e COeSO Empoli si integra la struttura iniziale con servizi di orientamento per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, servizi socioeducativi e competenze youth-work.

L’obiettivo è quello di proseguire nelle caratteristiche delle ‘buone pratiche’ nate dalla contaminazione tra diversi settori, anche a livello verticale come ente locale, zonale, regionale ed ETS, per mostrare la ricchezza della rete in un unico sportello territoriale dove confluiranno le professionalità dei Centri per l’impiego, dei servizi socio-sanitari e del Terzo Settore.

Cosa si può fare ad Hub For Young

Questi i seguenti servizi:

– Front office, accoglienza, ascolto e primo orientamento

– Punto informazione su servizi del Centro per l’Impiego e progetto Giovanisì

– Orientamento e supporto alla formazione gratuita nel Programma GOL

– Orientamento tirocini

– Servizi alle imprese con informazioni sulla ricerca del personale

– Interventi educativi a cura della SdS

Lo sportello sarà aperto nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 18:00. Martedì 29 la prima apertura per prendere possesso degli spazi, a settembre l’attivazione del servizio in tutto e per tutto.