HPV e tumori correlati, Toscana rafforza impegno prevenzione ed equità

Giani e Monni: ‘Vaccinarsi è importante, anche per i maschi’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana è tra le regioni italiane con le migliori coperture vaccinali contro l’HPV, ovvero il papillomavirus umano.

Il Presidente Eugenio Giani dichiara:

Si tratta di un risultato importante, il frutto di un lavoro costante e strutturato. Ma l’obiettivo dell’eliminazione dei tumori correlati all’HPV richiede un impegno ancora più incisivo, soprattutto sul fronte dell’equità.

L’Assessore Monia Monni aggiunge:

Investire sulla prevenzione in sanità è un doppio investimento: per la salute delle singole cittadine e cittadini e per la tenuta del sistema sanitario nel suo complesso. La vaccinazione è uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di numerose forme tumorali e altre patologie correlate all’infezione.

È offerta a chi ha compiuto undici anni, ma è possibile vaccinarsi dall’età di nove. In Toscana la vaccinazione è gratuita per le donne fino ai trent’anni da compiere – quattro anni oltre la soglia prevista a livello nazionale – e per i maschi fino ai diciotto, oltre che per le categorie a rischio.

Vaccinarsi può prevenire il cancro all’utero e al pene, all’ano e all’orofaringe: patologie che colpiscono sia le donne sia gli uomini. Eppure i maschi si vaccinano di meno, anche se in Toscana di più che nel resto d’Italia.

Alla fine del 2024 il 76,47 per cento delle ragazze nate nel 2012 aveva infatti ricevuto la prima dose, contro il 66,29 per cento della media italiana. Il 69,41 aveva completato l’intero ciclo rispetto al dato nazionale che si ferma al 51,18.

Sempre in Toscana i ragazzi con una dose erano stati il 69,11 per cento, il 58,69 in tutto il Paese, e il 60,56 per cento quelli che avevano completato il ciclo contro il 44,65 per cento nel resto di Italia.

I numeri sono in crescita, segno che la cultura della prevenzione si sta diffondendo e le azioni messe in campo hanno dato i loro frutti.

In Toscana nel 2023 le ragazze nate nel 2011 che avevano ricevuto la prima dose erano state il 74,58 per cento, il 65,23 aveva completato l’intero ciclo e i maschi rispettivamente il 66,6 per cento, prima dose, e 54,97 per cento, intero ciclo.

Nel 2025 le percentuali sono ulteriormente aumentate.

L’80,41 per cento delle ragazze nate nel 2013 ha ricevuto la prima dose, il 72,97 per cento l’intero ciclo. I maschi vaccinati con una dose sono stati il 74,17 per cento e il 65,93 per cento ha completato l’intero ciclo.

Giani prosegue:

Dobbiamo garantire pari opportunità di protezione a ragazze e ragazzi, perché oggi non è ancora così. È necessario colmare il divario nelle coperture vaccinali maschili e rafforzare la consapevolezza che l’HPV riguarda tutti. Non si tratta di una prevenzione ‘di genere’, ma di una responsabilità collettiva.

Particolare attenzione sarà quindi rivolta alla popolazione maschile adolescente, attraverso campagne mirate e iniziative di sensibilizzazione, per i giovani e le famiglie.

Accanto alla prevenzione oncologica, la Regione intende rafforzare l’informazione sui possibili effetti dell’infezione da papilloma virus anche sulla salute riproduttiva, contribuendo a creare maggiore consapevolezza tra i più giovani rispetto ai rischi che il virus può comportare: inclusi potenziali problemi di fertilità.

Nel corso dell’anno saranno organizzate su tutto il territorio regionale azioni di prossimità e coinvolti professionisti sanitari.

Il Presidente conclude: