‘Hotel Dalida’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

In scena a Roma il 7 e l’8 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, sabato 7 e domenica 8 marzo, va in scena per la prima volta a Roma ‘Hotel Dalida’, pièce teatrale ideata, diretta e interpretata da Roberta Lidia De Stefano, che indaga la figura di Dalida attraverso una lente queer.

Due donne, due vite alla perenne ricerca di una verità che non vedono. All’inizio in contrasto, man mano si fondono in un unico personaggio: una Tiresia contemporanea che riesce a vedere oltre il vero, ma che ancora non riesce a vedere bene dentro di sé.

Una reporter di guerra si trova prigioniera in una stanza di hotel al Cairo, vicino al deserto. Non ha nessuna notizia di ciò che accade fuori da quella stanza. Non sa da quanto tempo è chiusa lì dentro. Nessuno le risponde. L’unica Voce che sente è quella di Dalida. Distorta e disturbante, questa ‘presenza’ è quasi una tortura per lei.

Se all’inizio Dalida sembra essere una nemica, ben presto la reporter si accorgerà di avere molto in comune con questa iconica artista, cercando di decifrare il senso di quello che le sta accadendo, anche attraverso le parole delle sue canzoni.

Entrambe le donne hanno problemi di vista: Dalida è strabica sin da bambina, la reporter ha perso un occhio per l’esplosione di una granata. Entrambe sono fuggite dalle loro rispettive terre per inseguire una vocazione profonda e totalizzante che si antepone a tutto e tutti.

Entrambe sono alla perenne ricerca di una verità assoluta da rivelare al ‘pubblico’, mettendo la loro vita a servizio di qualcosa di più grande, costi quel che costi. In questo lavoro, l’intuito e la visionarietà tipiche dell’artista e l’affamato bisogno di trasmettere la realtà che nutre la reporter, si fondono.

‘Hotel Dalida’ è il no where/now here dove il personaggio di Dalida si spoglia da quella retorica propriamente amorosa a cui siamo abituate. La sua musica e le sue parole decontestualizzate, sono messe a servizio di qualcosa di epico: un teatro di guerra, dove realtà e rappresentazione finiscono pe combaciare e dove mourir sur scene e morire sul campo sono paradossalmente la stessa cosa.

Domenica 8, al termine della replica, medierà l’incontro con la compagnia Ornella Rosato, nell’ambito del progetto ‘Staffetta critica‘, vedi calendario completo.

Orario

sabato 7 marzo ore 20:30

domenica 8 marzo ore 17:00

Crediti

‘Hotel Dalida’

ideazione e regia Roberta Lidia De Stefano

con Roberta Lidia De Stefano

testo e dramaturg Irene Petra Zani

disegno del suono e composizioni musicali Roberta Lidia De Stefano e Gerarda Avallone

disegno luci Serena Serrani

direzione tecnica Silvia Laureti

scene e costumi Roberta Lidia De Stefano realizzati da Erika Carretta e Sofia Murari

produzioni indipendenti Ro.Se/ brugole & co. / Lecite Visioni/

con il sostegno del Teatro Filodrammatici Milano/ Foyer spazio culturale/ Sementerie artistiche

Durata 60 minuti circa

Per info e prenotazioni

promozione.tbq@cranpi.com