Hotel Albani assume a tempo indeterminato lavoratori in appalto

Fabiani: ‘Un precedente virtuoso, che segna una possibile inversione di rotta’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A volte il lavoro vince sulla rendita.

Così al tavolo regionale convocato venerdì 2 febbraio dal Consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, Valerio Fabiani, si è siglato l’accordo per l’assunzione a tempo indeterminato degli addetti ai servizi in appalto dell’Hotel Albani di Firenze, colpiti da provvedimento di licenziamento collettivo da parte della società da anni in appalto a seguito della re-internalizzazione degli stessi servizi decisa dalla proprietà dell’hotel, società Egaf.

Fabiani parla di: