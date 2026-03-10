‘Hostages’ al Tedér – Teatro del Rimedio

Cloris Brosca in scena a Napoli il 14 marzo

Sabato 14 marzo, ore 18:00 e ore 21:00, presso il Tedér – Teatro del Rimedio di Napoli, andrà in scena lo spettacolo ‘Hostages’, scritto e diretto da Antonio Prisco con Cloris Brosca, disegno luci Giovanna Venzi.

Una donna, detenuta in un ospedale psichiatrico giudiziario, grazie ad una falla nel sistema di sorveglianza, trova rifugio in una stanza che dovrebbe essere chiusa. Lì dentro, dimenticata da tutti, dà sfogo ai suoi pensieri ed elabora una protesta delirante per recuperare la sua umanità perduta.

Attraverso i suoi racconti strampalati ed involontariamente poetici, scopriamo una Roma povera, ingenua, sognatrice, quasi favolistica; e quando il ritmo della narrazione cresce e s’infervora, acquistando toni anfetaminici sempre più duri, la sua storia si tinge dei colori degli anni ottanta, con i suoi caratteristici slanci edonistici, le fascinazioni della moda, della musica e delle droghe di quel periodo: l’abisso in cui lei stessa inesorabilmente cadrà.

Così, attraverso situazioni caricaturali, da commedia nera, l’inaspettata capacità di riflessione sui propri timori e le proprie speranze man mano perde la connotazione di vicenda personale per tramutarsi in testimonianza e denuncia sociale dai caratteri universali.

Info:

380/6958121

teatroteder@gmail.com

www.teatroteder.it

Tedér – Teatro del Rimedio

via Flavio Gioia 62 – 64

Napoli