Holi – Il Festival dei colori arriva a Santa Viola di Grezzana (VR)

L’evento solidale e multicolor che si ispira alla tradizione indiana è in programma il 15 agosto

Un traguardo storico per l’Holi – Il Festival dei colori, il famoso format che colora l’Italia da un decennio.

Con il suo nuovo tour estivo ’10 Years Anniversary’, l’Holi celebra dieci anni di successi, unendo migliaia di persone in un’unica grande festa.

Nato da un’idea del trevigiano Fabio Lazzari e del vicentino Marco Bari, l’Holi il Festival dei colori ha conquistato il cuore di oltre 900.000 persone in tutta Italia, registrando sold out dopo sold out.

Con la sua formula unica che combina musica, colori e un’atmosfera di pura gioia, l’Holi è diventato un appuntamento imperdibile per tutte le età, perché non è solo un festival, ma un vero e proprio fenomeno culturale.

L’unico e originale festival dei colori ad aver conquistato il grande schermo con il film ‘Forever Young’ di Fausto Brizzi, l’Holi è diventato un’icona pop, sinonimo di divertimento e spensieratezza.

Dopo le iconiche tappe marine nel litorale veneto a Caorle e a Jesolo, a Ferragosto l’Holi raggiunge la Festa grande Santa Viola di Grezzana, nel Veronese, con un carico di arcobaleni e tanta buona musica per ballare e divertirsi al fresco della montagna.

Questa tradizionale festa, giunta alla 50a edizione, è uno dei momenti più attesi dell’estate veronese e offre una vista magnifica sulla città e sulla splendida Lessinia, con le sue imponenti montagne come il Carega, il Corno e il Baldo e la speciale combo con l’Holi rende tutto ancora più spettacolare per un ferragosto unico.

La formula dell’Holi è semplice, ogni ora i vocalist annunceranno gli adrenalinici countdown al termine dei quali tutti gli Holi lover lanceranno in aria le polverine colorate a suon di musica.

A Grezzana dalle ore 17:00 alle 23:30 si ballerà con la selezione musicale dei deejay Andrea De Luca, Edoardo Pontecorvi e Andrea Martini, spalleggiati dai vocalist Chiarola e Scognamiglio. Ingresso gratuito.

Anche quest’anno si riconferma media partner Radio Piterpan.

L’Holi Festival è molto più di un’occasione per stare insieme, divertirsi e condividere emozioni. La sua anima è da sempre solidale, infatti sin dalla prima edizione gli ideatori del festival hanno deciso di devolvere una parte dei proventi in favore della Fondazione Fratelli Dimenticati, un’onlus che opera in India a favore dei bambini audiolesi.

Holi in tour, dieci anni verso un milione di presenze

Holi – Il Festival dei colori nasce alcuni anni fa dalle menti di due event manager vicentini, Fabio Lazzari e Marco Bari, i primi a portare in Italia il format. L’Holi on tour si ispira alla tradizionale festa indiana e lo mixa con dj set dall’elettronica al rap.

Degli esordi di Padova e Vicenza se n’è parlato molto sul web, con le foto del bacio diventate virali su Facebook e su Instagram. Poi il format è diventato nazionale. Da Macerata a Bologna, passando per Firenze e Roma fino a Venezia e Trieste, ha toccato tutta Italia, dalle spiagge alle città.

Il Festival è stato anche protagonista delle riprese del film ‘Forever Young’ del regista Fausto Brizzi ed il fenomeno del selfie colorato è stato oggetto di studio sociologico. Una vera e propria moda che ha spopolato ovunque e che tappa dopo tappa ha registrato numeri da capogiro: in nove edizioni ha totalizzato oltre 900 mila partecipanti di tutte le età e culture.

Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist o i dj ritmano dal palco, di solito sono cadenzati uno ogni ora. E si balla e ci si ‘colora’ tutti insieme.

Si consiglia di indossare capi di cotone bianchi, le polverine sono naturali e atossiche, sono composte da talco e amido di mais, non contengono nessun metallo pesante, sono 100% eco friendly e si acquistano all’interno dell’area del festival, negli stand ufficiali Holi, garanzia della genuinità del prodotto.

Non ci sono limiti di età per partecipare all’Holi – Il festival dei colori, è aperto a tutti, grandi e piccini. Unica ‘regola’: aver voglia di divertirsi tutti insieme pacificamente come vuole lo spirito della festa indiana.

Informazioni e contatti: www.holitour.it

La storia dell’Holi in India

Holi è tra le più antiche celebrazioni indù della stagione primaverile e coinvolge migliaia di persone dall’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan. Conosciuta come la festa dei colori, della gioia, dell’amore e del divertimento, durante i festeggiamenti che durano due giorni, interi villaggi cantano e ballano, lanciandosi polvere colorata e acqua.

La festa simboleggia la vittoria del bene sul male, l’arrivo della primavera e l’addio all’inverno. Ma è anche un momento di incontro e di puro divertimento. È la giornata in cui si dimenticano i dolori e si perdona. In questa occasione vengono meno anche le rigide strutture sociali: ricchi e poveri, vecchi e giovani, uomini e donne festeggiano e scherzano insieme.