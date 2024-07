E di Vera Amicizia

Prendo spunto da una poesia di Marta Beccalli, letta dal suo primo libro ‘Ho Bisogno di Vita’, per approfondire i concetti aristotelici sull’amicizia.

Quanti tipi di amicizia ci sono?

Come crearsi amicizie che possano diventare durature?

Marta ha avuto amicizie che l’hanno condannata e giudicata, senza capirla e comprenderla profondamente e, se è vero, come dice Aristotele, che per essere felici è importante avere veri amici, così come sosteneva anche Epicuro, non posso infine che augurarle di sbarazzarsi di tutti gli amici nocivi della sua vita, compresa l’autodistruttiva ‘amica’ chiamata anoressia.

