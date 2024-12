High School Talent: il talento parte dai giovani

Un progetto promosso con l’obiettivo di individuare, valorizzare e premiare le giovani eccellenze artistiche nel campo musicale

Il Comune di Napoli, in collaborazione con GEDI Srl e Camp Academy, lanciano High School Talent, il concorso musicale dedicato ai giovani talenti delle scuole superiori.

Il concorso è aperto agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2024/2025 e prevede diverse categorie, pensate per accogliere tutti gli appassionati di musica:

* Cantautori: inediti e cover, in italiano e napoletano.

* Band: inediti e cover, in italiano.

* Musicisti: chitarristi, pianisti, bassisti, batteristi.

* DJ: uno spazio dedicato ai creatori di mix indimenticabili.

Le selezioni si svolgeranno nel secondo semestre scolastico, con un evento finale che includerà esibizioni dal vivo, ospiti speciali e una festa all’insegna della musica e del talento.

I vincitori riceveranno in premio la produzione di un singolo e borse di studio per corsi di laurea in musica.

L’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, afferma:

Questo progetto nasce dalla nostra volontà di valorizzare i talenti giovanili e di offrire loro un’opportunità per esprimere la propria creatività musicale, offrendo loro un’occasione formativa che gli consentirà di acquisire competenze spendibili per un futuro lavorativo nel settore. La nostra città è un crocevia di culture e tradizioni e sono certa che i giovani artisti sapranno stupirci con le loro performance.

I rappresentanti di GEDI Srl e Camp Academy dichiarano:

High School Talent vuole essere molto più di un concorso: è un’occasione per i giovani di Napoli di sviluppare il loro potenziale artistico, costruire il loro futuro nella musica e vivere un’esperienza indimenticabile.

Per candidarsi occorre cliccare sul sito ufficiale highschooltalent.it.

Per ulteriori informazioni: info@highschooltalent.it