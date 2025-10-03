Heilbronn, Assen e Siena vincono il premio ‘Città verde europea’ 2027

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.
I vincitori dei premi ‘Città verde europea’ 2027 sono stati annunciati ieri pomeriggio. Heilbronn, Germania, sarà la capitale verde europea nel 2027. Il premio ‘Foglia verde’, per le città più piccole, è andato ad Assen, Paesi Bassi, e Siena, Italia.
La giuria di esperti ha incoronato Heilbronn come vincitrice del titolo di capitale verde europea per aver ottenuto il punteggio più alto in relazione a qualità dell’aria, acqua, rumore, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare.
La giuria è rimasta inoltre colpita dagli ambiziosi obiettivi della città per il 2035, nonché dalle collaborazioni regionali che Heilbronn ha costruito per migliorare ulteriormente la qualità dell’aria e ridurre il rumore.
Le due vincitrici del premio ‘Foglia verde’, Assen e Siena, hanno impressionato la giuria con i loro approcci unici tesi a coinvolgere le loro comunità nella transizione verde.
Assen è stata elogiata per il forte impegno a favore della circolarità e della mitigazione dei cambiamenti climatici e per le politiche innovative di gestione dei rifiuti. La giuria ha inoltre riconosciuto le significative riduzioni di CO2 ottenute grazie all’ammodernamento degli edifici.
La giuria ha elogiato Siena per le sue aree verdi e l’uso sostenibile del suolo, nonché per l’efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti. La giuria ha riconosciuto che la città ha raggiunto un impressionante 61,4% di riciclaggio dei rifiuti urbani e ridotto i rifiuti da discarica ad appena l’1%.
I vincitori riceveranno una sovvenzione a ulteriore sostegno dei loro sforzi ambientali: un premio di 600 000 € per la capitale verde Heilbronn e uno di 200 000 € per ciascuna delle città ‘Foglia verde’ di Assen e Siena.
Quest’anno hanno gareggiato per aggiudicarsi i premi un totale di 20 città. Un gruppo internazionale composto da sette esperti indipendenti di sostenibilità urbana ha valutato ciascuna candidatura e ha selezionato sette città finaliste.
Jessika Roswall, Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e l’economia circolare competitiva, ha dichiarato:
I premi ‘Capitale verde europea’ e ‘Foglia verde’ celebrano ogni anno le città che si sforzano di essere all’avanguardia nella sostenibilità urbana e ambientale.
Città che, per dirla semplicemente, danno l’esempio. Sono lieta di congratularmi con Heilbronn, Assen e Siena per aver ricevuto questi titoli per l’anno 2027.
Si tratta tanto di un riconoscimento quanto di una responsabilità: siete i nuovi ambasciatori della transizione verde.
Ulteriori informazioni sui premi ‘Città verde europea’ per il 2027 sono disponibili online.
È inoltre disponibile un sito web dedicato ai premi ‘Capitale verde europea’ e ‘Foglia verde’.