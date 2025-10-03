Heilbronn, Assen e Siena vincono il premio ‘Città verde europea’ 2027

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

I vincitori dei premi ‘Città verde europea’ 2027 sono stati annunciati ieri pomeriggio. Heilbronn, Germania, sarà la capitale verde europea nel 2027. Il premio ‘Foglia verde’, per le città più piccole, è andato ad Assen, Paesi Bassi, e Siena, Italia.

La giuria di esperti ha incoronato Heilbronn come vincitrice del titolo di capitale verde europea per aver ottenuto il punteggio più alto in relazione a qualità dell’aria, acqua, rumore, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare.

La giuria è rimasta inoltre colpita dagli ambiziosi obiettivi della città per il 2035, nonché dalle collaborazioni regionali che Heilbronn ha costruito per migliorare ulteriormente la qualità dell’aria e ridurre il rumore.

Le due vincitrici del premio ‘Foglia verde’, Assen e Siena, hanno impressionato la giuria con i loro approcci unici tesi a coinvolgere le loro comunità nella transizione verde.

Assen è stata elogiata per il forte impegno a favore della circolarità e della mitigazione dei cambiamenti climatici e per le politiche innovative di gestione dei rifiuti. La giuria ha inoltre riconosciuto le significative riduzioni di CO 2 ottenute grazie all’ammodernamento degli edifici.

La giuria ha elogiato Siena per le sue aree verdi e l’uso sostenibile del suolo, nonché per l’efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti. La giuria ha riconosciuto che la città ha raggiunto un impressionante 61,4% di riciclaggio dei rifiuti urbani e ridotto i rifiuti da discarica ad appena l’1%.

I vincitori riceveranno una sovvenzione a ulteriore sostegno dei loro sforzi ambientali: un premio di 600 000 € per la capitale verde Heilbronn e uno di 200 000 € per ciascuna delle città ‘Foglia verde’ di Assen e Siena.

Quest’anno hanno gareggiato per aggiudicarsi i premi un totale di 20 città. Un gruppo internazionale composto da sette esperti indipendenti di sostenibilità urbana ha valutato ciascuna candidatura e ha selezionato sette città finaliste.

Jessika Roswall, Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e l’economia circolare competitiva, ha dichiarato:

I premi ‘Capitale verde europea’ e ‘Foglia verde’ celebrano ogni anno le città che si sforzano di essere all’avanguardia nella sostenibilità urbana e ambientale. Città che, per dirla semplicemente, danno l’esempio. Sono lieta di congratularmi con Heilbronn, Assen e Siena per aver ricevuto questi titoli per l’anno 2027. Si tratta tanto di un riconoscimento quanto di una responsabilità: siete i nuovi ambasciatori della transizione verde.

