‘Hasta siempre, Frida!’ al Teatro 7 Off

In scena a Roma dal 2 al 5 novembre

Dal 2 al 5 novembre 2023 Danila Stalteri porta in scena al Teatro 7 Off di Roma lo spettacolo ‘Hasta siempre, Frida!’, un intenso ritratto in prosa della pittrice messicana icona dei nostri tempi.

Lo spettacolo porta in superficie i sentimenti più intimi e fragili di Frida Kahlo, un’artista che ha saputo incarnare il concetto di rivoluzione nel senso più moderno e completo del termine, mettendo in atto una comunicazione verbale, artistica e comportamentale.

Drammaturgia e regia di Maurizio Nicastro, accompagnamento alla chitarra di Fabio Falaguasta.

‘Hasta siempre, Frida!’ ha debuttato in prima nazionale nel settembre 2022 al Palazzo della Cultura di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest, dopo le date romane sarà al Teatro Magnolfi di Prato e al Teatro Comunale di Fauglia (PI), sarà poi in Liguria al Teatro Garage di Genova e tornerà in Toscana al Palco 38 di Carrara.

Sulla impetuosa esistenza di Frida Kahlo si è scritto e detto tanto, ma non ancora abbastanza perché tanti sono i motivi che la rendono immortale.

Grazie alla tecnologia del videomapping la protagonista, entrando in una gabbia scenica in 3D, interagisce con l’immagine di sé stessa, dei suoi sogni e dei suoi incubi. Questa pièce viaggia all’interno dell’anima di Frida Kahlo per trovare le ragioni e le contraddizioni delle sue scelte, mostra il suo essere fragile e incrollabile allo stesso tempo, la sua capacità di trasformare il dolore e la sofferenza in eccelsa creatività fino a ‘illuminare un fiore, nascosto, di struggente bellezza’.

Danila Stalteri, spiegando il suo lavoro di indagine del personaggio, ha affermato:

Dopo intere stagioni all’insegna della comicità, diventare Frida Kahlo è stata una delle esperienze più intense della mia carriera. Posto il fatto che non esistono attori ‘comici’ o ‘drammatici’, entrare nel corpo martoriato, nel cuore spezzato, nell’anima lacerata di Frida, e al contempo nella sua inscalfibile forza, mi ha permesso di scandagliare ancora più profondamente il mio essere donna e artista, a volte incompresa. Anche io nel mio piccolo mondo teatrale, infatti, a volte vengo vista come una donna folle e visionaria, ed anche io come Frida sono alimentata da un’indescrivibile passione per la mia arte. Non si può non amare Frida e non si può non venire a conoscerla ancora più profondamente e ad omaggiarla a teatro!

Teatro 7 Off

2 – 5 novembre 2023

‘Hasta siempre, Frida!’

drammaturgia e regia Maurizio Nicastro

con Danila Stalteri

Chitarra: Fabio Falaguasta

Costumi: Gaia Nicastro

Scene: StArt Lab

Teatro 7 Off

via Monte Senario 81a

00141 Roma

Per informazioni e acquisto biglietti:

tel. 06-92599854 – botteghino@teatro7off.it

Orari spettacoli:

giovedì – sabato ore 21:00

domenica ore 18:00

Orari biglietteria:

lunedì – mercoledì dalle 11:00 alle 19:00

giovedì – sabato dalle 11:00 alle 21:00

domenica dalle 16:30 alle 18:00

Prezzi biglietti:

intero €24,00

ridotto €18,00