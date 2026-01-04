Harry Potter, viaggio in musica attraverso colonne sonore saga

Tour al via dal Teatro Cartiere Carrara Firenze il 7 febbraio 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

Un omaggio musicale alla saga di Harry Potter insieme a un’orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti.

Parte sabato 7 febbraio dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour italiano di ‘Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound’, concerto tributo dell’orchestra Lords of the Sound all’amato maghetto di Hogwarts.

Inizio spettacolo ore 20:30.

I biglietti – posti numerati da 49,50 a 66 euro – sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, tel. 055.210804.

‘Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound’ è un viaggio nel mondo incantato creato da J. K. Rowling attraverso le melodie di John Williams che hanno segnato le avventure di Harry, Hermione e Ron.

Un’esperienza immersiva che trasporta il pubblico tra Hogwarts e i suoi misteri, dove la musica diventa racconto e magia. Da ‘Hedwig’s Theme’ a ‘Harry’s Wondrous World’, da ‘Nimbus 2000’ a ‘Fawkes the Phoenix’, ogni brano è pensato per far rivivere la magia della saga.

A impreziosire l’orchestra Lords of the Sound sono solisti di grande talento e un eccellente ensemble vocale. Tutto è arricchito da una spettacolare sequenza di immagini proiettate su grande schermo LED, per uno show capace di coinvolgere tutti i sensi e far rivivere, nota dopo nota, l’incanto della saga più amata.

E non manca un contest che premia chi indossa, tra il pubblico, il miglior costume in tema. Un’immersione totale nel mondo di Harry Potter per uno spettacolo dedicato a famiglie e fan di tutte le età.

Fondata da Andrii Novatorov, l’orchestra Lords of the Sound ha rinnovato il linguaggio del concerto orchestrale, unendo la musica sinfonica a una forte componente visiva e scenografica.

Il repertorio conta oltre 300 arrangiamenti originali, spaziando dalle colonne sonore cinematografiche e televisive ai videogiochi e ai grandi successi contemporanei.

Negli anni, l’orchestra ha portato i suoi spettacoli in numerosi teatri e sale da concerto internazionali, conquistando il pubblico con produzioni immersive.

Dopo Firenze, ‘Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound’ sarà in scena il 10 febbraio all’Auditorium della Conciliazione di Roma.