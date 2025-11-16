‘Handle with Care’ al Nuovo Teatro Ateneo

In scena a Roma il 18 e 19 novembre

Per la prima volta a Roma, il Nuovo Teatro Ateneo ospita, 18 e 19 novembre, ore 20:30, la compagnia belga Ontroerend Goed, tra le esperienze più originali della scena europea, riconosciuta per la capacità di reinventare il rapporto tra pubblico e performance.

‘Handle with Care’ è un esperimento di fiducia reciproca e costruzione collettiva: un teatro che si offre come spazio di partecipazione, dove l’esperienza nasce e si trasforma attraverso le scelte degli spettatori e delle spettatrici.

In ‘Handle with Care’, la compagnia Ontroerend Goed offre il controllo e lo sviluppo dello spettacolo agli spettatori, ma sta agli spettatori stessi dare forma all’esperienza.

Scegli il tuo ruolo: prendi l’iniziativa o osserva mentre gli altri prendono decisioni che indirizzano la performance verso direzioni inaspettate. Gli spettatori insieme riusciranno a creare qualcosa di speciale: un’esperienza condivisa ricca di riflessioni sul tempo, la transitorietà e l’unione. Non preoccupatevi, in ‘Handle with Care’ non ci sono scelte sbagliate. Ce la puoi fare. Per un’ora, vivrai qualcosa di unico, fugace e irripetibile. Qui. Ora. Insieme. Nessuno ti guarda. Ciò che è tuo, resta tuo. Prenditene cura. E mandaci una cartolina.

Ideato dal regista Alexander Devriendt, fondatore e anima di ‘Ontroerend Goed’, lo spettacolo si inserisce nella riflessione della compagnia sul teatro partecipativo e sulla possibilità di trasformare il pubblico in comunità temporanea, rendendolo co-autore del processo creativo.

Il teatro si fa così esperienza effimera ma profondamente reale, specchio del nostro desiderio di connessione, responsabilità e ascolto.

Note di contesto

‘Handle with Care’ si inserisce nel percorso internazionale della stagione 2025/2026 del Nuovo Teatro Ateneo, la prima sotto la direzione tecnico-artistica di Velia Papa, che prosegue il cammino inaugurato con Titans di Euripides Laskaridis e Aprendan del Fuego del Collettivo Pierre Menard (Cile).

Una stagione che attraversa linguaggi e culture – dal teatro partecipativo al documentario, dalla danza al rito – intrecciando memoria, mito e contemporaneità. Dopo ‘Ontroerend Goed’, il cartellone prosegue con la lezione concerto di Sunny Kim e MuSa Jazz, ‘Work.txt’ di Nathan Ellis e della compagnia Subject Object, l’esperienza performativa ‘Uproar’ di Moyra Silva e Carolina Rieckhof, la danza di Samaa Wakim e la narrazione civile di Kohlhaas di Marco Baliani.

Completano il programma ‘La lunga ombra’ di Alois Brunner di Mudar Alhaggi, ‘Mi madre y el dinero’ di Anacarsis Ramos, le creazioni coreografiche di Thomas Hauert e Marco Berrettini, il teatro di figura di Min el Djazaïr, la testimonianza scenica della Compagnia della Fortezza, il rito del Nāṅgīār Kūthu di Kapila Venu

Una geografia del presente che restituisce al teatro la sua funzione originaria: luogo di incontro, riflessione e libertà.

‘Handle with Care’

concept & creazione: Alexander Devriendt, Karolien De Bleser, Samir Veen, Leonore Spee & Charlotte De Bruyne

design: Nick Mattan & Edouard Devriendt

translations: Martine Bom (FR), Aurélie Lannoy (FR), Samir Veen (EN), Tiffer Hutchings (editor EN), Lore Meesters (DE), Hong Zhan (CN), Tai Yin Chang (CN), Mima Simić (HR), Dayoung Jeong (KR), Andrea Romano (IT),

voci: Silvio Vovk (HR), Jong Wook Yang (KR), Gina Beuk (DE), Karolien De Bleser, Leonore Spee, Samir Veen, Charlotte De Bruyne, Aurélie Lannoy, Alexander Devriendt,

Il team di produzione: Lynn Van den Bergh, Leda Decleyre, Willie-Marie Hermans & Hannes Pieters

Fotografia Ans Brys, Joëlle Desmet

Video Aaron Denolf

produzione Ontroerend Goe

Info e acquisto biglietti

Mail: segreteria.nuovoteatroateneo@uniroma1.it

Telefono: +390649914115

Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo

Centro di servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo

Sapienza Università di Roma

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Edificio CU017

Link Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/handle-with-care/288288?culture=it-it

Dopo aver prenotato il tuo biglietto, prenota anche il parcheggio all’interno della città universitaria al seguente link: https://bit.ly/parcheggiocusapienza