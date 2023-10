Halloween con ‘Giochi di Zucca’ alla Mostra d’Oltremare

Imperdibile appuntamento il 31 ottobre e il primo novembre 2023

Una festa di Halloween perfetta quella che per il 31 ottobre e il primo novembre 2023 aspetta il pubblico della Mostra d’Oltremare di Napoli a ‘Giochi di Zucca’ giunto alla sua terza edizione.

Con l’ingresso da Viale Kennedy, i visitatori grandi e piccini, per la festa delle streghe, dei fantasmi e del ‘dolcetto o scherzetto’, potranno godere di uno scenario unico e divertente.

In programma fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, l’iniziativa, anche per Halloween porterà in città una ventata di allegria.

Per tutti, con il nome del ‘Giochi di Zucca’, e le ambientazioni legate alla famosa festa di fine ottobre, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.

All’interno del Parco i bambini sono protagonisti di fantastici laboratori didattici e di tante attività creative e divertenti. Possono passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati.

Ancora, grazie all’usanza di travestirsi e celebrare Halloween a prendere corpo saranno attrazioni come il ‘truccabimbo’, il ‘dance show’ con i ballerini, lo ‘spettacolo di magia’, i tanti palloncini e un infinito divertimento.

Il prezzo d’ingresso per i giorni di Halloween è di 15 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Accesso gratuito con diritto alla raccolta e decorazione di una zucca per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti.

I biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e al botteghino sul posto.

Per contatti e informazioni chiamare il numero 348-2370970.