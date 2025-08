Gusto Italia torna ad Ascea, nel Cilento

Riceviamo e pubblichiamo.

Quattro giorni per vivere la Fiera delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane ad Ascea )(SA), antico centro della Magna Grecia, premiata anche quest’anno con la Bandiera Blu 2025 e le 4 Vele di Legambiente.

Da giovedì 7 a domenica 10 agosto i colori ed i sapori di Gusto Italia impreziosiranno il Lungomare cittadino.

Ad ingresso libero e gratuito, dalle ore 17:00 a mezzanotte, si potrà passeggiare tra gli stand di artigiani e produttori provenienti da diverse regioni e realizzare una spesa senza intermediari vista mare.

Inoltre, venerdì e sabato porterà risate ed allegria il Teatro nazionale dei burattini del maestro Mauro Apicella, prevedendo alcune esibizioni anche ad Ascea paese in Piazza Correale.

L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi, patrocinato dal Comune di Ascea, dal Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Il Presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo, commenta:

Ascea è ormai per noi una tappa fissa di ogni estate, grazie alla collaborazione attiva del Sindaco Stefano Sansone e dell’Assessore agli eventi Renata Di Genio.

È una delle perle del Cilento, dove i produttori e gli artigiani che si muovono con noi amano tornare.

Crediamo nell’opportunità di una spesa consapevole a km zero, dove vince il rapporto umano. Mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di occasioni di confronto e di conoscenza, soprattutto se riguarda il cibo che portiamo in tavola.